على وقع التوتر الإخواني.. لجنة 5+5 الليبية تجتمع في سرت

على وقع التوتر الإخواني المتصاعد الذي شهدته الساحة الليبية خلال الساعات الماضية، إثر تصريحات وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش حول ضرورة خروج المرتزقة والقوات الأجنبية من البلاد، يتوقع أن تعقد اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) بمقرها الدائم اجتماعها الرابع اليوم الأحد وغدا الاثنين، في مدينة سرت وسط البلاد.

ومن المقرر أن يبحث الاجتماع تنفيذ باقي النقاط العالقة في اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في جنيف نهاية العام الماضي(2020) وعلى رأسها فتح الطريق الساحلي بين سرت ومصراتة.

كما من المقرر أن يبحث الاجتماع الذي يضم ممثلي الجيش الوطني وقوات موالية لحكومة الوحدة، تقارير عمل اللجان الفرعية الأمنية والشرطية، ونزع الألغام والمخلفات الحربية، وإخراج المرتزقة الأجانب من الأراضي الليبية.

إلى ذلك، أفاد مراسل العربية أن الاجتماع سينطلق بمشاركة البعثة الأممية وفريق المراقبين الدوليين ومندوبي اللجان الفرعية المنبثقة من اللجنة العسكرية.

هجمات تيار الإخوان

إلا أن اللواء إبراهيم بيت المال، آمر غرفة عمليات سرت والجفرة الموالية لحكومة الوحدة، كان أعلن سابقا أن الطريق الساحلية لن تفتح قبل إخراج المرتزقة وتراجع قوات الجيش الليبي، ما قد يشي بتعقيدات قد تطرأ على اجتماع اللجنة.

يأتي هذا الاجتماع بعد موجة انتقادات وهجمات شنتها جهات محسوبة على تيار الإخوان في البلاد، ضد وزيرة الخارجية التي نسبت إليها تصريحات تطالب بخروج المرتزقة والقوات التركية من البلاد، فضلا عن إلغاء الاتفاق الأمني الذي أبرم سابقا مع أنقرة، إلا أن الوزارة عادت وأوضحت في بيان أمس أن تصريحات الوزيرة حرفت، وأنها طالبت كما هو مثبت على برنامج الحكومة بخروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من البلاد.