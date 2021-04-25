.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

على وقع التوتر الإخواني.. لجنة 5+5 الليبية تجتمع في سرت

عنصر من الجيش الليبي في مدينة سرت (أرشيفية- رويترز)

على وقع التوتر الإخواني.. لجنة 5+5 الليبية تجتمع في سرت

متابع الغاء المتابعة

دبي- العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

على وقع التوتر الإخواني المتصاعد الذي شهدته الساحة الليبية خلال الساعات الماضية، إثر تصريحات وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش حول ضرورة خروج المرتزقة والقوات الأجنبية من البلاد، يتوقع أن تعقد اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) بمقرها الدائم اجتماعها الرابع اليوم الأحد وغدا الاثنين، في مدينة سرت وسط البلاد.

ومن المقرر أن يبحث الاجتماع تنفيذ باقي النقاط العالقة في اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في جنيف نهاية العام الماضي(2020) وعلى رأسها فتح الطريق الساحلي بين سرت ومصراتة.

السفير الأميركي: المرتزقة أبرز تحديات الحكومة الليبية المغرب العربي الأزمة الليبية السفير الأميركي: المرتزقة أبرز تحديات الحكومة الليبية

كما من المقرر أن يبحث الاجتماع الذي يضم ممثلي الجيش الوطني وقوات موالية لحكومة الوحدة، تقارير عمل اللجان الفرعية الأمنية والشرطية، ونزع الألغام والمخلفات الحربية، وإخراج المرتزقة الأجانب من الأراضي الليبية.

إلى ذلك، أفاد مراسل العربية أن الاجتماع سينطلق بمشاركة البعثة الأممية وفريق المراقبين الدوليين ومندوبي اللجان الفرعية المنبثقة من اللجنة العسكرية.

اجتماع سابق للجنة العسكرية في سرت
اجتماع سابق للجنة العسكرية في سرت

هجمات تيار الإخوان

إلا أن اللواء إبراهيم بيت المال، آمر غرفة عمليات سرت والجفرة الموالية لحكومة الوحدة، كان أعلن سابقا أن الطريق الساحلية لن تفتح قبل إخراج المرتزقة وتراجع قوات الجيش الليبي، ما قد يشي بتعقيدات قد تطرأ على اجتماع اللجنة.

يأتي هذا الاجتماع بعد موجة انتقادات وهجمات شنتها جهات محسوبة على تيار الإخوان في البلاد، ضد وزيرة الخارجية التي نسبت إليها تصريحات تطالب بخروج المرتزقة والقوات التركية من البلاد، فضلا عن إلغاء الاتفاق الأمني الذي أبرم سابقا مع أنقرة، إلا أن الوزارة عادت وأوضحت في بيان أمس أن تصريحات الوزيرة حرفت، وأنها طالبت كما هو مثبت على برنامج الحكومة بخروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من البلاد.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
سنعود لحياتنا بهذا التاريخ.. غيتس: استعدوا لأولوية قصوى سنعود لحياتنا بهذا التاريخ.. غيتس: استعدوا لأولوية قصوى
جديد جريمة الكويت.. المتهم يتنصل: جديد جريمة الكويت.. المتهم يتنصل: "قتلت نفسها"
الأكثر قراءة
السعودية.. شروط جديدة للسفر اعتبارا من الخميس المقبل السعودية.. شروط جديدة للسفر اعتبارا من الخميس المقبل
لونه أحمر.. طعمه لذيذ.. ويحوي كنزا من الفوائد أبرزها إنقاص الوزن لونه أحمر.. طعمه لذيذ.. ويحوي كنزا من الفوائد أبرزها إنقاص الوزن
حول أفضل لقاح ضد كورونا يمكن الحصول عليه.. الصحة العالمية تنصح حول أفضل لقاح ضد كورونا يمكن الحصول عليه.. الصحة العالمية تنصح
وفاة الطيار صاحب الأزمة مع محمد رمضان إثر وعكة صحية وفاة الطيار صاحب الأزمة مع محمد رمضان إثر وعكة صحية
المصرية صاحبة فيديو المصرية صاحبة فيديو "الحلال" الذي شاهده الملايين تتحدث للعربية.نت
تريد إنقاص وزنك في رمضان؟.. 4 أطعمة احرص عليها في السحور تريد إنقاص وزنك في رمضان؟.. 4 أطعمة احرص عليها في السحور
قبل أن تذهب
الجيش العراقي يكشف عن آلية تحديد انسحاب القوات الأجنبية
الجيش العراقي يكشف عن آلية تحديد انسحاب القوات الأجنبية
اكتشف المزيد