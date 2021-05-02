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قبل الانتخابات.. إخوان ليبيا يتحولون إلى جمعية باسم "الإحياء والتجديد"

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الأزمة الليبية

قبل الانتخابات.. إخوان ليبيا يتحولون إلى جمعية باسم "الإحياء والتجديد"

عقدت جماعة الإخوان في ليبيا خلال الأيام الماضية سلسلة من الندوات وورش العمل

متابع الغاء المتابعة

دبي - قناة العربية

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أعلن تنظيم جماعة الإخوان في ليبيا، الأحد، تحوله إلى جمعية تحمل اسم "الإحياء والتجديد"، وفقًا لوسائل إعلام ليبية.

وتأتي الخطوة تمهيدا لخوض الإخوان معترك الانتخابات الرئاسية والبرلمانية القادمة.

وقال التنظيم إن "جمعية الإحياء والتجديد ستؤدي رسالتها في المجتمع الليبي من خلال عملها الدؤوب في شتى مجالات العمل".

وخلال الأيام الماضية، عقدت جماعة الإخوان في ليبيا، سلسلة من الندوات وورش العمل تحضيرا للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة.

وحسب مواقع ليبية، أعلنت جماعة الإخوان المسلمين في ليبيا تغيير اسمها من "العدالة والبناء" إلى "الإحياء والتجديد"، زاعمة أن السبب وراء هذا التغيير هو "تكثيف جهودها للتحضير للانتخابات الرئاسية المقبلة".

وأشار بيان الجماعة إلى أن "مراعاة متغيرات الواقع أمر تقتضيه الحكمة ويفرضه منطق العقل"، وأن الجماعة "تتعامل مع كل مرحلة بما تستحقها من مطالب الاجتهاد وواجبات التغيير".

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وتحدث البيان عن محاولات لإقصاء الجماعة عن المجتمع الليبي، مشيرا إلى انتظام أعضاء الجماعة في جولات من الحوار شملت ورش عمل وندوات ومؤتمرات، بحسب نص البيان.

وخلص البيان إلى أن الجماعة "انتقلت إلى جمعية تحمل اسم الإحياء والتجديد"، وستعمل على "ضمان فهم عميق للواقع واستشراف بصير للمستقبل".

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