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مباحثات تركية ليبية في طرابلس.. والعين على ملف المرتزقة

مولود تشاوش أوغلو
مولود تشاوش أوغلو
الأزمة الليبية

مباحثات تركية ليبية في طرابلس.. والعين على ملف المرتزقة

الزيارة تأتي قبل يومين من اجتماعات تركية مصرية ستجري في القاهرة لبحث تقريب وجهات النظر بين البلدين

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دبي - قناة العربية

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يجري وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، الاثنين، مشاورات في العاصمة الليبية طرابلس مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة ووزير الخارجية نجلاء المنقوش، لبحث تفعيل مذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين خلال الفترة المقبلة، بحسب وسائل إعلام محلية.

الزيارة تأتي بعد زيارة قام بها الدبيبة إلى أنقرة الشهر الماضي، حيث التقى الرئيس التركي.

وقالت مصادر دبلوماسية ليبية، نقلت عنها وسائل الإعلام المحلية، القول إن زيارة وزير الخارجية التركي ستبحث عدداً من الملفات الثنائية بين الجانبين الليبي والتركي، خصوصاً ملف التواجد العسكري في مدن المنطقة الغربية، إضافة للتطرق إلى ملف المرتزقة والمقاتلين الأجانب في البلاد.

أردوغان والدبيبة
أردوغان والدبيبة

وأشارت المصادر الليبية إلى أن حكومة الوحدة الوطنية متمسكة بإخراج جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب الذين تم نقلهم إلى البلاد منذ نوفمبر 2019 وحتى الآن، موضحة أنها تولي اهتماماً كبيراً لتوحيد المؤسسة العسكرية الليبية، إلا أن ملف المرتزقة يعرقل تلك الجهود.

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وأوضحت المصادر أن زيارة وزير الخارجية التركي إلى طرابلس تأتي قبل يومين من اجتماعات تركية مصرية ستجري في القاهرة لبحث تقريب وجهات النظر بين البلدين، مشيرة إلى وجود تنسيق مشترك بين القاهرة وطرابلس لإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا.

الدبيبة كان قد زار أنقرة الشهر الماضي، حيث أعلن والرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن التزامهما بمعاهدة ترسيم الحدود البحرية الجدلية الموقعة في 2019.

وفي بيان مشترك قالا "ندعو لعقد مؤتمر إقليمي يحفظ حقوق كل دول شرق المتوسط".

كما كشف أردوغان في مؤتمر صحافي مشترك مع الدبيبة عن تفعيل جميع الاتفاقيات مع ليبيا، وتم توقيع 5 اتفاقيات جديدة بين البلدين.

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