"تخدم مشروع العدو".. مفتي الإرهاب يهاجم وزيرة خارجية ليبيا

أطلق مفتي ليبيا المعزول، الصادق الغرياني، دعوة إلى ميليشيا "بركان الغضب" للخروج ضدّ وزيرة الخارجية الليبية، نجلاء المنقوش، ووصفها بـ"الوقحة التي تخدم مشروع العدو"، وذلك على خلفية دعوتها إلى خروج القوات التركية والمرتزقة من بلادها.

ويأتي ذلك في إطار حملة شرسة يقودها حلفاء ورجال تركيا في ليبيا بزعامة تنظيم الإخوان ضد المنقوش بسبب إصرارها على المطالبة بانسحاب القوّات الأجنبية والمرتزقة من البلاد، وضغوط لإقالتها من منصبها، وسط مطالب بطردها من العاصمة طرابلس، كردّ على رفضها استمرار الوجود التركي على أرض ليبيا.

ورفض الغرياني، الذي يقيم في تركيا ويوصف في ليبيا بـ "مفتي الفتنة والإرهاب والدّم"، خلال أحدث ظهور تلفزيوني له عبر قناة "التناصح"، تصريحات وزيرة الخارجية المنقوش، وزعم أنها "تنكرت فيها لجميل تركيا وفضلها على ليبيا" بعد تدخلها لدعم حكومة الوفاق، معتبرا أن "قائلها لا يستحق الاحترام وتصرفه يدل على أنّه غير أهل للمسؤولية".

وواصل الغرياني هجومه وتحريضه ضد المنقوش، داعيا أهل طرابلس وقوات ما يعرف بـ "بركان الغضب" إلى الخروج بقوة لاستنكار هذه التصريحات والاعتراض عليها وعدم السكوت على "هذه الترهات والأباطيل" لأنها "انحياز للعدوّ"، مقابل تقديم الشكر لتركيا ودعم بقاء قواتها في ليبيا.

ويعتبر الغرياني، الذي اشتهر بفتاويه ومواقفه المناصرة لتركيا ورئيسها رجب طيب أردوغان، واحدا من أهمّ المنحازين والمدافعين عن الجماعات الإرهابية، وعمل منذ 2012 مفتيا لهذه التنظيمات في ليبيا، والتي ارتكبت عدّة جرائم عنف وقتل استنادا إلى فتاويه.