مصالحة.. ليبيا تطلق سراح 78 سجينا قاتلوا في صفوف حفتر  

أُطلق مساء الأربعاء سراح 78 سجينا قاتلوا في صفوف قوات رجل شرق ليبيا القوي المشير خليفة حفتر خلال هجومها على العاصمة طرابلس.

وأفرج عن هؤلاء في ختام حفل عشية عيد الفطر أقيم في سجن الجديدة بطرابلس تحت عنوان "المصالحة"، بحضور عدد من المسؤولين بينهم وزيرة العدل حليمة إبراهيم عبد الرحمن.

وبعد ذلك تمكن الأشخاص المفرج عنهم من لقاء عائلاتهم التي كانت في انتظارهم.

وقُبض على الأشخاص الـ78 خلال هجوم قوات حفتر للسيطرة على العاصمة.

وبدأت المعارك بين القوات الموالية لحكومة الوفاق الوطني السابقة (التي كان معترفا بها من الأمم المتحدة ومقرها طرابلس) وتلك التابعة لحفتر في نيسان/أبريل 2019 وانتهت في صيف عام 2020.

وتخوض البلاد مرحلة مصالحة بعد تشكيل حكومة وحدة وطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والإعداد لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية خلال الأشهر القادمة.

