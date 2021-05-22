المغرب يدعو لتحقيق حول دخول زعيم البوليساريو إسبانيا

دعا المغرب الحكومة الإسبانية إلى "إجراء تحقيق شفاف لتسليط الضوء على كافة ملابسات قضية دخول المدعو إبراهيم غالي الأراضي الإسبانية".

وقال السفير المدير العام للشؤون السياسية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج فؤاد يزوغ في تصريحات لوسائل إعلام رسمية "يتعين إجراء تحقيق شفاف لتسليط الضوء على كافة ملابسات قضية المدعو إبراهيم غالي" زعيم جبهة البوليساريو التي تنازع المملكة المغربية السيادة على إقليم الساقية الحمراء ووادي الذهب المستعمرة الإسبانية السابقة.

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وأضاف يزوغ وهو أحد كبار معاوني وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة "يتعين إجراء تحقيق نأمل أن يكون شفافا ويتمكن التسليط الضوء على كافة ملابسات هذه القضية".

وأشار بزوغ إلى أن "هذا التحقيق قد يكشف عن العديد من المفاجآت لاسيما تواطؤ وتدخل أربعة جنرالات من بلد مغاربي"، حسب قوله.

وتتوجس مصادر قريبة من دوائر صنع القرار في الرباط من تداعيات خطيرة للأزمة الحالية بين المغرب و إسبانيا على العلاقات الثنائية والشراكة مع دول الاتحاد الأوربي، بعد دخول إبراهيم غالي زعيم جبهة البوليساريو إلى إسبانيا بهوية مزورة.

ومن غير المستبعد في رأي مراقبين إذا لم تنجح الاتصالات المكثفة الجارية حاليا في احتواء الأزمة أن يعلن المغرب عن إجراءات قد تشمل وقف التنسيق الأمني والاستخباراتي مع إسبانيا والتعاون في مواجهة الهجرة غير النظامية والحرب على الإرهاب.