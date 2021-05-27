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استطلاع يكشف.. 77% من التونسيين لا يثقون بالغنوشي

راشد الغنوشي (أرشيفية من فرانس برس)

استطلاع يكشف.. 77% من التونسيين لا يثقون بالغنوشي

رئيس الحكومة السابق وزعيم حزب "تحيا تونس"، يوسف الشاهد، جاء بالمرتبة الرابعة في ترتيب الشخصيات السياسية التي لا تحظى بثقة التونسيين

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دبي - العربية.نت

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تصدر رئيس مجلس النواب التونسي وزعيم حركة النهضة راشد الغنوشي، ترتيب مؤشر الانعدام الكلي للثقة لدى التونسيين، وفق استطلاع رأي لمؤسسة "سيغما كونساي" نُشر اليوم الخميس.

وعبّر 77% من التونسيين عن عدم ثقتهم المطلقة في الغنوشي، بحسب الاستطلاع الخاص بشهر مايو الحالي، ليأتي بعده في الترتيب القيادي في النهضة علي العريض بـ65%، فيما حلّ رئيس كتلة ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف ثالثاً بـ64%.

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كما جاء رئيس الحكومة السابق وزعيم حزب تحيا تونس يوسف الشاهد، بالمرتبة الرابعة في ترتيب الشخصيات السياسية التي لا تحظى بثقة التونسيين وذلك بـ61%، يليه رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي في المرتبة الأخيرة بـ58%.

نبيل القروي (أرشيفية)
نبيل القروي (أرشيفية)

تشاؤم غير مسبوق

إلى ذلك، أظهر الاستطلاع ارتفاع نسبة التشاؤم لدى التونسيين بشكل غير مسبوق، حول طريقة تسيير البلاد في الظرف الراهن، لتبلع 90%.

واعتبر 73.7% من الذين شاركوا بالاستطلاع أن الوضع المالي لأسرهم أسوأ مما كان عليه العام الماضي، فيما رجح 60% أن يكون وضع الأجيال القادمة أسوا من الوضع الحالي.

أزمة اقتصادية وسياسية

يشار إلى أن تونس تشهد أزمة اقتصادية خانقة مع تسجيل تراجع غير مسبوق في ناتجها المحلي الإجمالي بلغ 8.9% عام 2020، فضلاً عن أزمة سياسية بين الرئيس قيس سعيّد والغنوشي.

قيس سعيّد (أرشيفية)
قيس سعيّد (أرشيفية)

وبعد سنوات من الركود الاقتصادي تسبب وباء كوفيد-19 في تراجع الأداء الاقتصادي لتونس بشكل دراماتيكي، فقد وصل دينها الخارجي إلى السقف الرمزي البالغ 100 مليار دينار (حوالي 30 مليار يورو)، أي 100% من الناتج المحلي الإجمالي.

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