استطلاع يكشف.. 77% من التونسيين لا يثقون بالغنوشي

تصدر رئيس مجلس النواب التونسي وزعيم حركة النهضة راشد الغنوشي، ترتيب مؤشر الانعدام الكلي للثقة لدى التونسيين، وفق استطلاع رأي لمؤسسة "سيغما كونساي" نُشر اليوم الخميس.

وعبّر 77% من التونسيين عن عدم ثقتهم المطلقة في الغنوشي، بحسب الاستطلاع الخاص بشهر مايو الحالي، ليأتي بعده في الترتيب القيادي في النهضة علي العريض بـ65%، فيما حلّ رئيس كتلة ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف ثالثاً بـ64%.

كما جاء رئيس الحكومة السابق وزعيم حزب تحيا تونس يوسف الشاهد، بالمرتبة الرابعة في ترتيب الشخصيات السياسية التي لا تحظى بثقة التونسيين وذلك بـ61%، يليه رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي في المرتبة الأخيرة بـ58%.

تشاؤم غير مسبوق

إلى ذلك، أظهر الاستطلاع ارتفاع نسبة التشاؤم لدى التونسيين بشكل غير مسبوق، حول طريقة تسيير البلاد في الظرف الراهن، لتبلع 90%.

واعتبر 73.7% من الذين شاركوا بالاستطلاع أن الوضع المالي لأسرهم أسوأ مما كان عليه العام الماضي، فيما رجح 60% أن يكون وضع الأجيال القادمة أسوا من الوضع الحالي.

أزمة اقتصادية وسياسية

يشار إلى أن تونس تشهد أزمة اقتصادية خانقة مع تسجيل تراجع غير مسبوق في ناتجها المحلي الإجمالي بلغ 8.9% عام 2020، فضلاً عن أزمة سياسية بين الرئيس قيس سعيّد والغنوشي.

وبعد سنوات من الركود الاقتصادي تسبب وباء كوفيد-19 في تراجع الأداء الاقتصادي لتونس بشكل دراماتيكي، فقد وصل دينها الخارجي إلى السقف الرمزي البالغ 100 مليار دينار (حوالي 30 مليار يورو)، أي 100% من الناتج المحلي الإجمالي.