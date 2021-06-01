إسبانيا تقرر إبقاء زعيم البوليساريو رهن التحقيق

بينما انتهت الجلسة الأولى في محاكمة زعيم البوليساريو أمام محكمة إسبانية، الاثنين، قرر القضاء الإسباني إبقاءه في البلاد لحين التحقق من الاتهامات الموجهة ضده.

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واستمعت المحكمة إلى غالي عبر تقنية الفيديو من المستشفى حيث يعالج من تداعيات فيروس كورونا المستجد، وذلك في قضيتين، الأولى تقدم بها فاضل بريكا، المنشق عن "البوليساريو" والحامل للجنسية الإسبانية، بتهمة "ارتكاب تعذيب" في مخيمات تندوف، أما القضية الثانية فتقدمت بها "الجمعية الصحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان"، ومقرها إسبانيا، بتهم "ارتكاب إبادة جماعية، والقتل والإرهاب والتعذيب والإخفاء القسري"، وفق الوثيقة التي وصلت إلى القضاء الإسباني.

جدل واسع

وكانت الطريقة التي دخل بها إبراهيم غالي، زعيم جبهة البوليساريو الانفصالية، إلى مدريد عبر جواز سفر مزور في أبريل/نيسان الماضي، قد أحدثت جدلاً واسعاً خلال الفترة الماضي، خصوصا وأن المنظمة التي تزعم قيادتها لجمهورية لا تحوز أي شرعية دولية، بحيث لا تعترف بها الأمم المتحدة، ولا الاتحاد الأوروبي.

نزاع دبلوماسي

يشار إلى أن وجود غالي في إسبانيا كان أثار غضب الرباط، وأعلنت الحكومة المغربية أنها لن تعيد سفيرها إلى مدريد إذا غادر غالي إسبانيا بنفس السرية التي استخدمها عند وصوله إليها في منتصف أبريل.

ومنذ أيام عدة تطالب الرباط بإلحاح بتحقيق "شفاف" حول ظروف وصول زعيم جبهة بوليساريو الذي تؤكد الأجهزة المغربية إنه سافر بطريقة "احتيالية" وبـ"جواز سفر مزوّر".

وأمس الإثنين، تبادلت الرباط ومدريد الاحتجاجات، عشية مثول غالي للمحاكمة. فيما اعتبر المغرب أن تلك القضية تشكّل "اختبارا لمصداقية الشراكة" بين الطرفين، مصرا على الحصول على "توضيح صريح" من الجانب الإسباني.