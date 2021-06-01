.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

إسبانيا تقرر إبقاء زعيم البوليساريو رهن التحقيق

إبراهيم غالي (أرشيفية من فرانس برس)
إبراهيم غالي (أرشيفية من فرانس برس)

إسبانيا تقرر إبقاء زعيم البوليساريو رهن التحقيق

المغرب أكد أنه لن يعيد سفيره إلى مدريد إذا غادر غالي بنفس السرية التي دخل بها

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

بينما انتهت الجلسة الأولى في محاكمة زعيم البوليساريو أمام محكمة إسبانية، الاثنين، قرر القضاء الإسباني إبقاءه في البلاد لحين التحقق من الاتهامات الموجهة ضده.

المغرب: إسبانيا تتحمل المسؤولية لاستضافتها زعيم البوليساريو المغرب العربي المغرب: إسبانيا تتحمل المسؤولية لاستضافتها زعيم البوليساريو

واستمعت المحكمة إلى غالي عبر تقنية الفيديو من المستشفى حيث يعالج من تداعيات فيروس كورونا المستجد، وذلك في قضيتين، الأولى تقدم بها فاضل بريكا، المنشق عن "البوليساريو" والحامل للجنسية الإسبانية، بتهمة "ارتكاب تعذيب" في مخيمات تندوف، أما القضية الثانية فتقدمت بها "الجمعية الصحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان"، ومقرها إسبانيا، بتهم "ارتكاب إبادة جماعية، والقتل والإرهاب والتعذيب والإخفاء القسري"، وفق الوثيقة التي وصلت إلى القضاء الإسباني.

علما إسبانيا والمغرب (istock)
علما إسبانيا والمغرب (istock)

جدل واسع

وكانت الطريقة التي دخل بها إبراهيم غالي، زعيم جبهة البوليساريو الانفصالية، إلى مدريد عبر جواز سفر مزور في أبريل/نيسان الماضي، قد أحدثت جدلاً واسعاً خلال الفترة الماضي، خصوصا وأن المنظمة التي تزعم قيادتها لجمهورية لا تحوز أي شرعية دولية، بحيث لا تعترف بها الأمم المتحدة، ولا الاتحاد الأوروبي.

رجل يرفع علم جبهة البوليساريو
رجل يرفع علم جبهة البوليساريو

نزاع دبلوماسي

يشار إلى أن وجود غالي في إسبانيا كان أثار غضب الرباط، وأعلنت الحكومة المغربية أنها لن تعيد سفيرها إلى مدريد إذا غادر غالي إسبانيا بنفس السرية التي استخدمها عند وصوله إليها في منتصف أبريل.

ومنذ أيام عدة تطالب الرباط بإلحاح بتحقيق "شفاف" حول ظروف وصول زعيم جبهة بوليساريو الذي تؤكد الأجهزة المغربية إنه سافر بطريقة "احتيالية" وبـ"جواز سفر مزوّر".

وأمس الإثنين، تبادلت الرباط ومدريد الاحتجاجات، عشية مثول غالي للمحاكمة. فيما اعتبر المغرب أن تلك القضية تشكّل "اختبارا لمصداقية الشراكة" بين الطرفين، مصرا على الحصول على "توضيح صريح" من الجانب الإسباني.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
شاهد بايدن وزوجته ونائبته يفاجئون مطعما.. دون كمامات! شاهد بايدن وزوجته ونائبته يفاجئون مطعما.. دون كمامات!
الجنرال تيفوس.. مرض قتل الملايين بروسيا ودول شرق أوروبا الجنرال تيفوس.. مرض قتل الملايين بروسيا ودول شرق أوروبا
الأكثر قراءة
ليبيا.. حفل زفاف أسطوري لأشهر مهرّب للبشر ليبيا.. حفل زفاف أسطوري لأشهر مهرّب للبشر
بعد نشره فيديو فاضحاً.. القبض على سائح برازيلي تحرش بمصرية بعد نشره فيديو فاضحاً.. القبض على سائح برازيلي تحرش بمصرية
ما هو ما هو "غوغل كاميرا" ولماذا يتهافت مستخدمو أندرويد على تحميله؟
قصة قوات خاصة رافقت مدير مخابرات مصر خلال زيارته إلى غزة قصة قوات خاصة رافقت مدير مخابرات مصر خلال زيارته إلى غزة
تحتاج إلى الأكسجين بجرعات كبيرة.. تفاصيل حالة دلال عبد العزيز تحتاج إلى الأكسجين بجرعات كبيرة.. تفاصيل حالة دلال عبد العزيز
زوجة الطبيب البرازيلي المعتقل لتحرشه بمصرية تدافع عنه زوجة الطبيب البرازيلي المعتقل لتحرشه بمصرية تدافع عنه
قبل أن تذهب
ختام مناورات حماة النيل بسيناريو متكامل لمعركة افتراضية
ختام مناورات حماة النيل بسيناريو متكامل لمعركة افتراضية
اكتشف المزيد