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زعيم جبهة البوليساريو يمثل أمام القضاء الإسباني أول يونيو

(FILES) In this file photo taken on February 27, 2021 Brahim Ghali, President of the Sahrawi Arab Democratic Republic (SARD) and Secretary-General of the Polisario front, attends celebrations marking the 45th anniversary of the creation of the SARD, at a refugee camp on the outskirts of the southwestern Algerian city of Tindouf. A Spanish court has reopened a probe into accusations of crimes against humanity lodged against the leader of the Western Sahara movement, whose hospitalisation in Spain has sparked tensions between Madrid and Rabat. Brahim Ghali, who leads the Algeria-backed Polisario Front, has since mid April been treated for Covid-19 at a hospital in Logrono in northern Spain, angrying Rabat as Madrid grapples with a surge in migrants from Morocco at its north African enclave of Ceuta.
زعيم جبهة البوليساريو إبراهيم غالي

زعيم جبهة البوليساريو يمثل أمام القضاء الإسباني أول يونيو

إبراهيم غالي يتعالج حالياً في إسبانيا التي دخلها بهوية مزورة مشعلاً أزمة دبلوماسية بين الرباط ومدريد

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت – وكالات

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قال ممثلو جبهة البوليساريو في إسبانيا، اليوم الأربعاء، إن زعيمها إبراهيم غالي، الذي كان مثار جدل دبلوماسي بين إسبانيا والمغرب، سيمثل أمام قاضي تحقيق في إسبانيا في الأول من يونيو المقبل.

ودخل غالي مستشفى إسبانيا للعلاج من فيروس كورونا، بهوية مزورة بعد وصوله البلاد بجواز سفر دبلوماسي.

عناصر من جبهة البوليساريو (أرشيفية)
عناصر من جبهة البوليساريو (أرشيفية)

وأثار وجوده في إسبانيا غضب الرباط. وقالت الحكومة المغربية إنها لن تعيد سفيرها إلى مدريد إذا غادر غالي إسبانيا بنفس السرية التي استخدمها عند وصوله إليها في منتصف أبريل ودون الإجابة عن مزاعم الإبادة الجماعية وغيرها من الجرائم المحتملة التي يُتهم بها.

وقال مسؤول في البوليساريو لوكالة "أسوشيتد برس" إن غالي سيلتزم بأمر الاستدعاء للإدلاء بشهادته في 1 يونيو أمام محكمة إسبانية "تعبيراً عن ثقة جبهة البوليساريو في العدالة"، حسب تعبيره.

يأتي هذا بينما رفض قاضي التحقيق سانتياغو بيدراز طلبات الادعاء لاعتقال غالي. كما أنه منح غالي الفرصة للإدلاء بشهادته عبر الفيديو من مدينة لوغرونو، شمال إسبانيا، حيث أُدخل الرجل البالغ من العمر 71 عاماً المستشفى.

المستشفى الذي يعالج فيه غالي في مدينة لوغرونو
المستشفى الذي يعالج فيه غالي في مدينة لوغرونو
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وكان غالي قد رفض التوقيع على أمر استدعاء سُلم له في منتصف أيار. وكان الاستدعاء الذي أرسلته المحكمة العليا الإسبانية يهدف لعقد جلسة أولية في قضية جرائم حرب مقامة ضد غالي.

وكانت وزيرة الخارجية الإسبانية أرانتشا جونزاليث لايا قد قالت الأحد، إنه يجب على غالي الرد على الاتهامات الموجهة ضده عند تعافيه قبل أن يعود إلى بلاده.

في سياق متصل، نقلت شبكة "كادينا سير" الإذاعية الإسبانية الثلاثاء عن "ممثل قانوني" لم تكشف النقاب عن اسمه قوله إن غالي في "حالة صحية سيئة".

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