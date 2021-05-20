المغرب: سبب الأزمة هو استقبال إسبانيا لزعيم البوليسياريو

أعرب وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، اليوم الخميس، عن رفض بلاده لـ"ازدواجية المواقف والخطاب من إسبانيا".

واعتبر بوريطة أن "على إسبانيا أن تدرك أن المغرب اليوم ليس كما بالأمس"، موضحاً أن "سبب الأزمة الحالية بين البلدين) هو استقبال إسبانيا لزعيم جبهة البوليسياريو بهوية مزورة".

في السياق نفسه، قال مصدر دبلوماسي مغربي رفيع المستوى في تصريحات صحافية اليوم إن "الأزمة مع إسبانيا لا علاقة لها بملف الهجرة غير القانونية.. الأزمة الدبلوماسية مع إسبانيا سببها استقبال مدريد لزعيم جبهة البوليساريو الانفصالية إبراهيم غالي للعلاج".

يأتي هذا بعدما اتهمت وزيرة الدفاع الإسبانية المغرب "بالابتزاز" اليوم بسبب "موقفه السلبي" في مواجهة موجة مهاجرين وصلت إلى جيب سبتة الخاضع لسيطرة إسبانيا هذا الأسبوع.

وبدأ توافد اللاجئين يوم الاثنين عندما خفف المغرب القيود على الحدود في خطوة جرى تفسيرها على نطاق واسع، بما في ذلك بين المعارضة الإسبانية، على أنها رد على استضافة إسبانيا لزعيم جبهة البوليساريو.

وقالت وزيرة الدفاع الاسبانية مارجريتا روبلس إن المغرب، بتهيئة الظروف المواتية لسباحة آلاف المهاجرين إلى سبتة أو القفز من فوق السياج لداخل الجيب، عرض حياتهم للخطر "لهدف لا أستوعبه بالتأكيد".

وأضافت في حديث لإذاعة "آر. إن. إي": "لن نقبل أي ابتزاز بغض النظر عن مدى صغره، أو أي تشكيك في وحدة أراضينا". ولم تذكر روبلس صراحة ما تتهم المغرب بمحاولة الحصول عليه من إسبانيا.

وجاءت الأزمة في سبتة بعدما احتج المغرب على قرار إسبانيا قبل شهر بالسماح لإبراهيم غالي زعيم جبهة البوليساريو التي تقاتل من أجل استقلال الصحراء الغربية عن المغرب بدخول أراضيها والعلاج في مستشفى. من جهتها، قالت إسبانيا إنها سمحت بدخول غالي المستشفى لدواع إنسانية.