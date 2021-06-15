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ماكرون: سنساعد الحكومة الليبية في مواجهة المرتزقة

ماكرون وأردوغان
الأزمة الليبية

ماكرون: سنساعد الحكومة الليبية في مواجهة المرتزقة

وقال مكتب الرئيس الفرنسي إن إيمانويل ماكرون الرئيس بحث مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان اليوم الاثنين الحاجة إلى العمل معاً للتصدي للمشكلات في سوريا وليبيا

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دبي - قناة العربية

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أكد الرئيس الفرنسي لدى مشاركته في قمة حلف الشمال الأطلسي بأن فرنسا ستساعد الحكومة الليبية في محاربة التدخلات الأجنبية والمرتزقة مؤكدًا أنه تحدث مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بخصوص الملف الليبي.

وقال مكتب الرئيس الفرنسي إن إيمانويل ماكرون الرئيس بحث مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان اليوم الاثنين الحاجة إلى العمل معاً للتصدي للمشكلات في سوريا وليبيا.

والتقى ماكرون بأردوغان خلال قمة حلف شمال الأطلسي "الناتو" المنعقدة في بروكسل.

وقال ماكرون عقب اللقاء الذي استمر 52 دقيقة: "تحدثت مع أردوغان وأبلغته بضرورة توضيح أعضاء الناتو لأهدافهم الاستراتيجية المشتركة".

وأضاف الرئيس الفرنسي: "حديثي مع أردوغان أسفر عن رغبة مشتركة في التعاون في سوريا وليبيا".

وانطلقت قمة الناتو، اليوم الاثنين، بمشاركة زعماء وقادة دول الحلف البالغة عددها 30 دولة، وسط تدابير أمنية مشددة.

ومن أهم بنود القمة، مناقشة مستقبل الحلف، ورسم خارطة طريق الناتو لمدة 10 أعوام، إلى جانب العلاقات مع روسيا والصين وتغير المناخ والتهديدات السيبرانية.

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