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عقيلة صالح في روما.. وتشديد على إجراء انتخابات ليبيا بموعدها

Parliament head Aguila Saleh attends a session to discuss approving new government, in Sirte, Libya March 8, 2021. REUTERS/Esam Omran Al-Fetori
رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح (أرشيفية)
الأزمة الليبية

عقيلة صالح في روما.. وتشديد على إجراء انتخابات ليبيا بموعدها

رئيس مجلس النواب الليبي ثمّن، في لقاء مع نظيره الإيطالي، دور روما الداعم للحل السياسي وتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا.

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دبي – العربية.نت

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وصل رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، اليوم الخميس، إلى العاصمة الإيطالية روما في زيارة تستغرق يومين.

والتقى عقيلة صالح، فور وصوله، رئيس مجلس النواب الإيطالي روبرتو فيكو في مقر مجلس النواب الإيطالي.

وبحث الطرفان العلاقات الثنائية، ومسائل تتعلق بأوجه التعاون بين البلدين في مختلف المجالات وآخر المستجدات على الساحة السياسية في ليبيا.

عقيلة صالح يلتقي رئيس البرلمان الإيطالي في روما
عقيلة صالح يلتقي رئيس البرلمان الإيطالي في روما

وثمّن صالح دور إيطاليا الداعم للحل السياسي وتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا. بحسب بيان من مكتب رئيس مجلس النواب الليبي، ثمّن صالح "الدور المهم لرئيس مجلس النواب والحكومة الايطالية لاهتمامها بالشأن الليبي"، مشيراً إلى أن "إيطاليا كانت في مقدمة الدول الداعمة للحل السياسي في ليبيا".

ودعا صالح الشركات الإيطالية إلى العودة إلى ليبيا لاستكمال تنفيذ المشاريع المتوقفة بالبلاد.

كما أكد صالح رفضه التام لكافةِ محاولات عرقلة إجراء الانتخابات في موعدها. بدوره، أكد رئيس مجلس النواب الإيطالي أهمية إجراء الانتخابات الليبية في موعدها في 24 ديسمبر من العام الجاري.

من آخر انتخابات شهدتها ليبيا في 2014 (أرشيفية)
من آخر انتخابات شهدتها ليبيا في 2014 (أرشيفية)
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وفي 16 مارس الماضي، تسلمت حكومة وحدة ومجلس رئاسي جديدان السلطة، لقيادة ليبيا إلى حين إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية مقررة في 24 ديسمبر المقبل برعاية الأمم المتحدة.

في سياق متصل، أكدت وكالة أنباء إيطالية أن مسؤولين دبلوماسيين من ألمانيا والأمم المتحدة يعملون حالياً على وثيقة من 51 نقطة بخصوص مؤتمر برلين الثاني حول ليبيا.

وستؤكد الوثيقة على استمرار وقف إطلاق النار ورفع الحصار النفطي وإجراء الانتخابات في موعدها وانسحاب المرتزقة وإنشاء قوات أمن ودفاع موحدة في ليبيا.

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