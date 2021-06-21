اتحاد الشغل في تونس: الطبقة السياسية سبب المصائب

اعتبر الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، أن "تونس أصبحت أضحوكة في العالم بسبب ممارسات الطبقة السياسية".

وأكد اليوم الاثنين، أن الطبقة السياسية هي سبب المصائب والكوارث التي عرفتها تونس، موضحا أنها ليست أهلا للسياسة.

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كما أضاف أن السياسيين "يعيشون في الغوغائية والمناكفات وتبادل الاتهامات في المنابر الإعلامية".

وكان الاتحاد، وهو أكبر منظمة نقابية عمالية في تونس، قد وجه الخميس الماضي، انتقادات لاذعة وغير مسبوقة إلى رئيس البرلمان وزعيم حركة النهضة راشد الغنوشي، واتهمه بأنه "سبب البليّة في البلاد".

وكانت حركة النهضة أعلنت الأربعاء الماضي، أنها ترفض المشاركة في حوار وطني دعا إليه الرئيس قيس سعيّد، بهدف تغيير النظام السياسي والانتخابي للبلاد، وقالت إنها "وجهة نظر لا تتفق معها"، ودعت إلى حوار تقتصر أجندته فقط على الملفين الاقتصادي والاجتماعي.

وقالت النهضة إن الرئاسة التونسية تشرف على أي حوار وطني، ولكن لا تحدد أجندته، وذلك في سياق رفضها لمبادرة التغيير السياسي.

هذا وأعرب اتحاد الشغل عن غضبه من تصريح الرئيس التونسي بشأن الحوار، ودعا لحوار وطني بدون مشاركة الرئيس.

وأثارت دعوة الرئيس التونسي إلى إجراء حوار من أجل إدخال تعديلات على القانون الانتخابي وإصلاحات على الدستور الحالي، ردود فعل تباينت بين الرفض والقبول، وسط جدل تصاعدت فيه حدة السجال بين الفرقاء السياسيين.