غابت 10 سنوات..شاهد طائرة القذافي تحلق في سماء طرابلس

وصلت مساء الأحد، طائرة الزعيم الراحل معمر القذافي الخاصّة، إلى مطار معيتيقة الدولي بالعاصمة طرابلس، بعد غياب 10 سنوات، حيث كانت قد أرسلت إلى فرنسا بغرض حمايتها من المسلحين وصيانتها.

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وفور دخولها الأجواء الليبية، حلقت الطائرة العملاقة وهي من نوع إيرباص "أ 340"، في سماء العاصمة طرابلس وفوق معالمها التاريخية، وقامت بجولات فوق السرايا الحمراء على ارتفاع منخفض، قبل هبوطها في مطار معيتيقة الدولي، في حين كان في استقبالها، رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة.

وقال الدبيبة في تصريح إعلامي، إن الدولة الليبية استرجعت الطائرة التي كانت موجودة في فرنسا لأمور مالية وفنية بعد إتمام إجراءات الصيانة الخاصة بها ودفع كل المبالغ المطلوبة، مضيفا أن كافة الطائرات الليبية المحجوزة في الخارج والبالغ عددها 12 طائرة ستعود إلى البلاد، إضافة إلى طائرتين حربيتين لا تزالان خارج ليبيا، ستعمل الحكومة أيضا على استرجاعهما.

خطوة ايجابية مهمة

وأشار الدبيبة، إلى أن عودة الطائرة المعروفة تمثل خطوة إيجابية مهمة لليبيا وأمنها وثرواتها، مضيفا أن الطائرة التي عادت إلى أرض الوطن مجهزة للرئاسة، والشعب الليبي هو من يقرر مصيرها فإما أن تبقى مخصصة للرئيس القادم أو تستعملها الحكومة أو يجري تحويرها للاستخدام العادي، وفق تعبيره.

يذكر أن الطائرة التي توصف بـ"القصر الطائر" قد ظهرت في الصور، وقد تم طلاؤها بالعلم الليبي، بعدما كانت خلال فترة حكم معمر القذافي ترفع شعار الخطوط الجوية الإفريقية، وأصبحت الآن تابعة لجهاز الطيران الرئاسي الذي أعلن الدبيبة عن تشكيله في وقت سابق.