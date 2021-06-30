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تأجيل جلسة مؤتمر جنيف حول ليبيا.. والسبب كورونا

اجتماعات سابقة لملتقى الحوار الليبي (أرشيفية- فرانس برس)
اجتماعات سابقة لملتقى الحوار الليبي في جنيف (أرشيفية- فرانس برس)

تأجيل جلسة مؤتمر جنيف حول ليبيا.. والسبب كورونا

اكتشاف إصابة بفيروس كورونا بين الحاضرين في قاعة الاجتماعات

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دبي - العربية.نت

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فيما كان من المتوقع أن ينطلق الأربعاء اليوم الثالث من جلسات ملتقى الحوار السياسي الليبي في جنيف، تأجلت الجلسة الصباحية .

فقد أفاد مراسل العربية/الحدث باكتشاف إصابة بفيروس كورونا في قاعة الاجتماعات اليوم، ما أدى إلى تأجيل الجلسة الصباحية.

الحوار الليبي يفشل بالتوافق.. وانتقادات لاذعة من كوبيش المغرب العربي الحوار الليبي يفشل بالتوافق.. وانتقادات لاذعة من كوبيش

تعقيدات جديدة

‏وكان من المفترض أن يواصل ملتقى الحوار أعماله اليوم في محاولة للتوافق حول القاعدة الدستورية اللازمة لإجراء الانتخابات في الرابع والعشرين من ديسمبر المقبل.

وقد أفاد موفد العربية إلى جنيف أن تعقيدات جديدة ظهرت في أفق تلك المحادثات من بينها مطالبة بعض المشاركين بإجراء الاستفتاء على الدستور قبل الانتخابات في حين طالب آخرون بأن تكون لهم كلمة في التعيينات داخل المؤسسة العسكرية، فضلاً عن وجود خلافات حول توحيد هذه المؤسسة وخلافات أخرى تتعلق بشروط انتخاب رئيس للبلاد.

من ملتقى الحوار الليبي في جينيف (أرشيفية- روتيرز)
من ملتقى الحوار الليبي في جينيف (أرشيفية- روتيرز)

يذكر أن 75 موفدا من ليبيا بدأوا منذ الاثنين اجتماعاتهم في سويسرا ضمن محادثات مدتها أربعة أيام، وتديرها الأمم المتحدة، بغية تهيئة الظروف القانونية المواتية لإجراء الانتخابات المقررة في ديسمبر المقبل، والتي يأمل المجتمع الدولي أن تكون بداية "عهد جديد" في البلاد التي غرقت في الفوضى والحرب لسنوات.

ويناقش المجتمعون قواعد دستورية للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة، لكنهم على مدى اليومين الماضيين لم يتوصلوا إلى توافق، ما دفع مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا يان كوبيش إلى الإعراب عن أسفه لعدم حسم تلك القضية، مشددا على أن المغادرة دون حل أو اتفاق ليست "خيارا" بالنظر إلى الجدول الزمني.

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