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الجزائر تستدعي سفيرها في المغرب للتشاور

المغرب والجزائر

الجزائر تستدعي سفيرها في المغرب للتشاور

الخطوة تتصل بتصريحات أدلى بها سفير مغربي حول منطقة القبائل

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دبي – العربية.نت

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ذكر التلفزيون الجزائري أن الجزائر استدعت سفيرها لدى المغرب للتشاور اليوم الأحد، وأضافت أنها "لا تستبعد اتخاذ إجراءات أخرى".

وأوضحت وزارة الخارجية الجزائرية أن هذه الخطوة تتصل بتصريحات أدلى بها سفير مغربي حول منطقة القبائل.

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ونقل تلفزيون النهار عن بيان وزارة الخارجية القول إن هذا الإجراء يأتي "نظراً لغياب أي صدى إيجابي ومناسب من قبل الجانب المغربي، بعد تصرف السفير المغربي في المملكة المتحدة الذي وزع مذكرة رسمية تتضمن مساندة الرباط لاستقلال منطقة القبائل".

يذكر أن العلاقات الجزائرية المغربية تشهدت توتراً منذ عقود بسبب عدة قضايا خلافية، والحدود بين البلدين الجارين مغلقة منذ 1994.

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