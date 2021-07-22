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وفاة 17 مهاجرا إثر غرق قارب قبالة تونس

مركب يقل مهاجرين من تونس وليبيا إلى ايطاليا - أرشيفية من فرانس برس
مركب يقل مهاجرين من تونس وليبيا إلى ايطاليا (أرشيفية)

وفاة 17 مهاجرا إثر غرق قارب قبالة تونس

البحرية التونسية أنقذت 380 مهاجرا من الموت غرقا

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تونس - رويترز

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قال الهلال الأحمر التونسي، الأربعاء، إن 17 مهاجرا بنغاليا على الأقل غرقوا بعد تحطم قارب قبالة تونس وهم يحاولون عبور البحر المتوسط من ليبيا إلى إيطاليا، بينما أنقذ خفر السواحل أكثر من 380 آخرين.

وأضاف أن القارب أبحر من زوارة على ساحل شمال غرب ليبيا، حاملا مهاجرين من سوريا ومصر والسودان وإريتريا ومالي وبنغلادش.

وذكر منجي سليم المسؤول في الهلال الأحمر إن البحرية أنقذت 380 مهاجرا وإن 17 بنغاليا غرقوا في قارب أبحر من زوارة الليبية صوب أوروبا.

ووقعت عدة حوادث غرق في الشهور القليلة الماضية قبالة سواحل تونس حيث ارتفعت وتيرة محاولات العبور إلى أوروبا انطلاقا من تونس وليبيا باتجاه إيطاليا مع تحسن الجو.

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وأقدم مئات الآلاف على خوض الرحلة المحفوفة بالمخاطر لعبور البحر المتوسط في السنوات القليلة الماضية ومنهم كثيرون هربوا من الصراع والفقر في أفريقيا والشرق الأوسط.

وتراجعت أعداد المهاجرين الوافدين على إيطاليا في السنوات الأخيرة لكنها زادت مرة أخرى في 2021. وإيطاليا واحدة من الوجهات الرئيسية التي يقصدها المهاجرون إلى أوروبا.

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