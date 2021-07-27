.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

موسي: فرحة الشعب بالخلاص من "الإخوان" كبيرة

عبير موسي (أرشيفية- فرانس برس)
عبير موسي (أرشيفية- فرانس برس)

موسي: فرحة الشعب بالخلاص من "الإخوان" كبيرة

مسيرات تأييد لقرارات الرئيس سعيّد كانت عمّت الشارع التونسي

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أوضحت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، أن الشعب التونسي عبر عن سعادته بقرارات رئيس الجمهورية قيس سعيد، لأنهم تخلصوا من الإخوان ومن راشد الغنوشي وهشام المشيشي، في إشارة منها إلى التجمعات التي ملأت الشوارع تأييداً للتغييرات الأخيرة بإقصاء الحكومة وتجميد البرلمان.

الرئيس التونسي يؤكد للمجلس الأعلى للقضاء احترامه للدستور المغرب العربي الرئيس التونسي يؤكد للمجلس الأعلى للقضاء احترامه للدستور

وأضافت في فيديو نشرته على صفحتها الرسمية في فيسبوك، الاثنين، أن الشارع لن يسمح بالالتفاف على فرحة التونسيين، مؤكدة أن المعنيين لن يخذلوا الناس كما حصل سابقاً.

إنقاذ تونس من الدمار

كما أكدت على ضرورة تحديد المسار الذي يصب في مصلحة التونسيين بعد القرارات الأخيرة، مضيفة: "لا يمكن أن نكون إلا في صف الشعب التونسي، في سبيل إنقاذ تونس من منظومة الدمار".

يشار إلى أن الرئيس التونسي كان أقال رئيس الوزراء وأمر بتجميد أعمال البرلمان لمدّة 30 يوماً بعد تظاهرات في شوارع كثير من المدن احتجاجاً على طريقة تعامل الحكومة مع جائحة كوفيد-19.

تدابير بحالة الخطر

وأكد سعيد، مساء الاثنين، خلال استقباله رئيس المجلس الأعلى للقضاء وعددا من أعضائه، حرصه على احترام الدستور ومقتضياته وفرض القانون على الجميع وضمان استقلال القضاء في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ تونس، بحسب تعبيره.

كما أوضح أن الفصل 80 من الدستور يتيح له اتخاذ تدابير في صورة وجود خطر داهم يهدد الدولة، مضيفا أن الخطر أصبح واقعا في تونس، بعد أن أصبحت مرتعا للصوص يحتمون بنصوص قانونية وضعوها على مقاسهم لاقتسام السلطة ويتعاملون مع الدولة ومقدراتها وكأنها ملك لهم، مشددا على أنه لا مجال لاستمرار الدولة على هذا الشكل، وفقا لقوله.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
أمل يلوح للخلاص من سرطان الثدي.. عقار قضى عليه بنسبة 99% أمل يلوح للخلاص من سرطان الثدي.. عقار قضى عليه بنسبة 99%
غضب كبير.. حزب الله يحتجز قاصراً في معقله جنوب لبنان غضب كبير.. حزب الله يحتجز قاصراً في معقله جنوب لبنان
الأكثر قراءة
بالصور.. هذه قصة جراح سعودي استخدم علاقة ملابس لإجراء عملية بالصور.. هذه قصة جراح سعودي استخدم علاقة ملابس لإجراء عملية
شاهد كيف رد جندي تونسي عندما طلب منه الغنوشي الدخول للبرلمان شاهد كيف رد جندي تونسي عندما طلب منه الغنوشي الدخول للبرلمان
صحوة متأخرة.. صانع سجائر صحوة متأخرة.. صانع سجائر "مارلبورو" يدعو لحظر التدخين !
شاهد.. مذيع مصري يتعرض لحادث سير على الهواء مباشرة شاهد.. مذيع مصري يتعرض لحادث سير على الهواء مباشرة
مصرية تغرق طفلتها ببرميل مياه.. بسبب كثرة بكائها مصرية تغرق طفلتها ببرميل مياه.. بسبب كثرة بكائها
تحذير.. نقص هذا الفيتامين ينذر بمشاكل صحية خطيرة! تحذير.. نقص هذا الفيتامين ينذر بمشاكل صحية خطيرة!
قبل أن تذهب
التحالف الدولي ضد تنظيم داعش يعزز قدرات "البيشمركة" القتالية
التحالف الدولي ضد تنظيم داعش يعزز قدرات "البيشمركة" القتالية
اكتشف المزيد