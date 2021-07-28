.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

طالب بقطع إمداد اللقاحات.. هجوم حاد على قيادي بالنهضة

رياض المصمودي
عضو المكتب السياسي لحركة النهضة رضوان المصمودي

طالب بقطع إمداد اللقاحات.. هجوم حاد على قيادي بالنهضة

تدوينة أثارت غضباً واسعاً في تونس وعرّضت كاتبها إلى هجوم وانتقادات كبيرة

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت – منية غانمي

نشر في: آخر تحديث:

شنّ تونسيون هجوما واسعا على القيادي وعضو المكتب السياسي لحركة النهضة رضوان المصمودي، بعد دعوته الإدارة الأميركية إلى قطع إرسال اللقاحات ووقف الإعانات الطبية الموجهة لتونس من أجل مواجهة فيروس كورونا، كوسيلة للضغط على الرئيس قيس سعيد من أجل التراجع عن قراراته.

تونس.. الشعب يطالب الرئيس باختيار قائد وطني للمرحلة القادمة المغرب العربي تونس.. الشعب يطالب الرئيس باختيار قائد وطني للمرحلة القادمة

في التفاصيل، اعتبر صحافي أميركي في تغريدة على تويتر، أن طلب إلغاء الولايات المتحدة الأميركية مساعدتها وتبرعاتها باللقاحات إلى تونس بعد القرارات الأخيرة التي قام بها قيس سعيد "عار أخلاقي".

فرد القيادي بالنهضة رضوان المصمودي على الصحافي، بالقول إن ما حصل في تونس يعتبر "انقلابا"، مشيرا إلى أن القانون الأميركي يمنع المساعدات للدول التي تحصل فيها انقلابات، في إشارة إلى ضرورة وقف إمداد تونس باللقاحات والمساعدات الطبية.

فيما أثارت هذه التدوينة غضبا واسعا في تونس، وعرّضت كاتبها إلى هجوم وانتقادات كبيرة.

"قمة الخيانة"

فقد اعتبر الناشط محرز بلحسن، أن ما قام به المصمودي هو قمة الخيانة، مشيرا إلى أن الإخوان مستعدون للتضحية بأرواح الناس وصحتهم وتوظيف التلقيحات في المعارك السياسية من أجل البقاء في السلطة وخدمة مصالحهم. كما اعتبر أن المصمودي اقترف جريمة تصل إلى الخيانة العظمى.

رجل يتلقى تطعيماً ضد كورونا بمركز صحة في تونس يوم 26 أبريل (رويترز)
رجل يتلقى تطعيماً ضد كورونا بمركز صحة في تونس يوم 26 أبريل (رويترز)

في حين قال ناشط آخر ، إن العقل الإجرامي للنهضة مستعد لفعل أي شيء من أجل البقاء في الحكم، حتى إن كان ذلك على حساب أرواح التونسيين، لدرجة حرمانهم من الأدوية واللقاحات.


"ليس انقلاباً أبداً"

يشار إلى أن وشنطن كانت تعهدت بإرسال مليون جرعة لقاح ضد فيروس كورونا إلى تونس الأسبوع المقبل، لدعمها في محاربة الجائحة.

مصابة بفيروس كورونا في مستشفى بمدينة سوسة التونسية - فرانس برس
مصابة بفيروس كورونا في مستشفى بمدينة سوسة التونسية - فرانس برس

الجدير ذكره أن الرئيس التونسي قيس سعيّد كان شدد في مناسبات عديدة منذ الإعلان عن القرارات، على حرصه الشديد لتطبيق القانون، وأن قراراته جاءت وفق الدستور التونسي وليس انقلاباً عليه أبداً.

وأكد أنه لم يخرج عن الدستور واستند في قراراته إلى الفصل 80، الذي يتيح له اتخاذ تدابير في صورة وجود خطر داهم يهدد الدولة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
بأسهل طريقة.. هكذا تحمّل مقاطع يوتيوب بهاتف آيفون بأسهل طريقة.. هكذا تحمّل مقاطع يوتيوب بهاتف آيفون
شاهد.. شاحنة تدهس عمالاً نائمين على جانب طريق بالهند شاهد.. شاحنة تدهس عمالاً نائمين على جانب طريق بالهند
الأكثر قراءة
جريمة جريمة "راقصة التجمع" بمصر.. كاميرات المراقبة تحل اللغز
بثت مقاطع خادشة.. الأمن المصري يضبط بثت مقاطع خادشة.. الأمن المصري يضبط "فتاة الهوهوز" وصديقها
السعودية: لا سفر لمن زار دولاً محظورة 3 سنوات السعودية: لا سفر لمن زار دولاً محظورة 3 سنوات
قاتل الكويتية فرح.. اعترافات صادمة وحكم بالحبس قاتل الكويتية فرح.. اعترافات صادمة وحكم بالحبس
لمدة 12 عاماً.. مصري انتحل صفة طبيب ومارس المهنة لمدة 12 عاماً.. مصري انتحل صفة طبيب ومارس المهنة
احذر.. الإفراط في تناول هذا المشروب الشهير قد يضر الدماغ احذر.. الإفراط في تناول هذا المشروب الشهير قد يضر الدماغ
قبل أن تذهب
آخر صناع القراقل في باكستان يكافح للحفاظ على حرفة الآباء من الاندثار
آخر صناع القراقل في باكستان يكافح للحفاظ على حرفة الآباء من الاندثار
اكتشف المزيد