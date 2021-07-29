رئيس تونس: 460 شخصاً نهبوا البلاد.. ويجب إعادة الأموال

أكد الرئيس التونسي قيس سعيّد أن التدابير الاستثنائية التي اتخذها فرضها الواجب.

وقال سعيّد الأربعاء إن عدد الذين نهبوا أموال البلاد بلغ 460 فرداً، مضيفاً أن لديه قائمة بأسماء الذين سطوا على الأموال المنهوبة.

مادة اعلانية

كما اتهم نواباً بالكسب غير المشروع والاحتماء بالحصانة البرلمانية، مشدداً على أنه يجب إعادة الأموال المنهوبة إلى الشعب التونسي.

إلى ذلك أكد سعيّد أن من سيحاول إتلاف الوثائق سيتحمل المسؤولية أمام القضاء، معلناً عن إعداد نص قانوني لتسوية قضائية تعيد الأموال المنهوبة.

ودعا لصلح جزائي، لافتاً إلى أنه ليس هناك أي نية للتنكيل بأي كان ولا المس برجال الأعمال.