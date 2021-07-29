.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

رئيس تونس: 460 شخصاً نهبوا البلاد.. ويجب إعادة الأموال

قيس سعيّد (أرشيفية من فرانس برس)

رئيس تونس: 460 شخصاً نهبوا البلاد.. ويجب إعادة الأموال

قيس سعيّد يعلن عن إعداد نص قانوني لتسوية قضائية تعيد الأموال المنهوبة

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أكد الرئيس التونسي قيس سعيّد أن التدابير الاستثنائية التي اتخذها فرضها الواجب.

وقال سعيّد الأربعاء إن عدد الذين نهبوا أموال البلاد بلغ 460 فرداً، مضيفاً أن لديه قائمة بأسماء الذين سطوا على الأموال المنهوبة.

كما اتهم نواباً بالكسب غير المشروع والاحتماء بالحصانة البرلمانية، مشدداً على أنه يجب إعادة الأموال المنهوبة إلى الشعب التونسي.

إلى ذلك أكد سعيّد أن من سيحاول إتلاف الوثائق سيتحمل المسؤولية أمام القضاء، معلناً عن إعداد نص قانوني لتسوية قضائية تعيد الأموال المنهوبة.

ودعا لصلح جزائي، لافتاً إلى أنه ليس هناك أي نية للتنكيل بأي كان ولا المس برجال الأعمال.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اختيار المحررين
لن تصدق ما سترى.. شجار بين قردة وسط تايلاند بسبب كورونا لن تصدق ما سترى.. شجار بين قردة وسط تايلاند بسبب كورونا
"ميت" عاد للحياة بعد 45 عاماً.. هذا ما حصل لعائلته
الأكثر قراءة
إجرام طالبان وصل لمن أضحك الناس.. قتل فنان كوميدي معروف إجرام طالبان وصل لمن أضحك الناس.. قتل فنان كوميدي معروف
علاقة آثمة.. مصرية تقتل أطفالها الثلاثة من أجل علاقة آثمة.. مصرية تقتل أطفالها الثلاثة من أجل "صديقها"
جثة هامدة بدون أحشاء.. جثة هامدة بدون أحشاء.. "الحوثي" تقتل طفلا يمنيا ببشاعة
السعودية.. تحديث مهم حول السماح بالسفر للمواطنين على الرحلات الدولية السعودية.. تحديث مهم حول السماح بالسفر للمواطنين على الرحلات الدولية
مشهد مرعب.. سعودية تصطدم بسيارتها في محطة وقود مشهد مرعب.. سعودية تصطدم بسيارتها في محطة وقود
"ميت" عاد للحياة بعد 45 عاماً.. هذا ما حصل لعائلته
قبل أن تذهب
تساؤلات بشأن نجاح اختبارات مزج لقاحات كورونا لتعزيز المناعة
تساؤلات بشأن نجاح اختبارات مزج لقاحات كورونا لتعزيز المناعة
اكتشف المزيد