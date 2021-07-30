.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

أحزاب مساندة لقيس سعيد تطلق مشاورات لتكوين جبهة لاستكمال المسار

قيس سعيد
الرئيس التونسي قيس سعيد

أحزاب مساندة لقيس سعيد تطلق مشاورات لتكوين جبهة لاستكمال المسار

القيادي في النهضة سمير ديلو يقر بأن حركته تعيش الآن في عزلة على خلفية تفعيل الرئيس قيس سعيد الفصل 80 من الدستور

متابع الغاء المتابعة

تونس _ قناة العربية

نشر في: آخر تحديث:

أطلقت 5 أحزاب مساندة للقرارات التي اتخذها الرئيس التونسي قيس سعيد، مشاورات لتشكيل جبهة سياسية واسعة لاستكمال مسار 25 يوليو الجاري بعد تفعيل الفصل 80 من الدستور وتجميد البرلمان.

وأفاد الأمين العام لحزب التيار الشعبي زهير حمدي، أن حركة الشعب، وحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد، وحزب البعث، وحركة تونس إلى الأمام إلى جانب حزبه، "قد عقدت الخميس، اجتماعاً أوليا للتشاور وتوحيد النظر في التمشي الذي يجب اتباعه لتصحيح مسار الثورة الذي حادت به حركة النهضة طيلة 10 سنوات، وفق تصريح ليومية "المغرب" الصادرة الجمعة.

حمدي أكد أن ممثلي هذه الأحزاب اعتبروا أن تصحيح المسار يقتضي صياغة خارطة طريق لتجاوز الأزمة التي تعرفها البلاد وذلك عبر مكافحة الفساد والكشف عن ملفات الإرهاب والاغتيالات والجهاز السري.

إلى ذلك، أقر القيادي في النهضة سمير ديلو، بأن حركته تعيش الآن في عزلةٍ وذلك على خلفية تفعيل الرئيس قيس سعيد الفصل 80 من الدستور وإعلانه تجميد البرلمان ورفع الحصانة عن جميع نوابه وإعفاء رئيس الحكومة وتوليه مهام السلطة التنفيذية.

بلينكن يؤكد تعهد سعيد إعادة تونس "للمسار الديموقراطي" المغرب العربي تونس بلينكن يؤكد تعهد سعيد إعادة تونس "للمسار الديموقراطي"

وحمل ديلو قيادات حركته في إشارة إلى زعيمها راشد الغنوشي، مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع بالبلاد، داعيا "إلى إبداء ما يكفي من الحكمة للمساهمة في تفادي الأسوأ بعد الفشل في إبداء ما يكفي لمنع ما حصل"، على حد قوله.

جاء ذلك ساعات قليلة بعد استدعاء زعيم النهضة ورئيس البرلمان راشد الغنوشي، للشارع مرة أخرى، فيما أعلن سعيد عن تكليف رضا الغرسلاوي بوزارة الداخلية .

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
الصحة العالمية: متحور دلتا لن يكون الأخير! ولكن.. الصحة العالمية: متحور دلتا لن يكون الأخير! ولكن..
بعد أزمة مدوية مع حلا شيحة.. تامر حسني يعلن تحقيق أعلى إيرادات بتاريخ السينما بعد أزمة مدوية مع حلا شيحة.. تامر حسني يعلن تحقيق أعلى إيرادات بتاريخ السينما
الأكثر قراءة
كيف تعرف أن هاتفك مخترق؟ إليك 4 إشارات! كيف تعرف أن هاتفك مخترق؟ إليك 4 إشارات!
خلال فصل الصيف.. تخلص من الكرش في 3 أسابيع فقط خلال فصل الصيف.. تخلص من الكرش في 3 أسابيع فقط
لدغته كوبرا قاتلة.. سوبرمان مصري يصارع الموت بعد عرض مثير لدغته كوبرا قاتلة.. سوبرمان مصري يصارع الموت بعد عرض مثير
أهلي جدة يعلن تعاقده مع لاعب ليدز أهلي جدة يعلن تعاقده مع لاعب ليدز
هذه شروط السفر إلى الكويت مطلع أغسطس هذه شروط السفر إلى الكويت مطلع أغسطس
منظمة الصحة: موجة وبائية رابعة من كورونا تضرب 15 دولة    منظمة الصحة: موجة وبائية رابعة من كورونا تضرب 15 دولة   
قبل أن تذهب
عرض أردوغان لترميم العلاقات مع واشنطن
عرض أردوغان لترميم العلاقات مع واشنطن
اكتشف المزيد