.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

القيادي في النهضة سمير ديلو يرفض دعوة الغنوشي للنزول إلى الشارع

القيادي في حركة النهضة التونسية سمير ديلو
القيادي في حركة النهضة التونسية سمير ديلو
راشد الغنوشي

القيادي في النهضة سمير ديلو يرفض دعوة الغنوشي للنزول إلى الشارع

القيادي في النهضة سمير ديلو: اللجوء للعنف وتعريض حياة التونسيين للخطر خط أحمر

متابع الغاء المتابعة

دبي _ العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أوردت إذاعة موزاييك إف إم التونسية اليوم الجمعة، نقلا عن القيادي في حركة النهضة التونسية سمير ديلو قوله إن من الضروري أن تعرف قيادات الحركة "حجمها بعد ما حصل من متغيرات" عقب القرارات الأخيرة لرئيس الجمهورية قيس سعيد.

وأضاف ديلو أنه ضد دعوة راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة لأنصار الحركة بالنزول إلى الشوارع.

وتابع أن اللجوء للعنف وتعريض حياة التونسيين للخطر ومواجهة قوات الأمن "خط أحمر".

وأوضح ديلو "فسرت موقفي أنا وقيادات أخرى في النهضة لرئيس الحركة راشد الغنوشي لأن الأوضاع تغيرت لكن هناك من اتهمني برغبتي في الحصول على منصب الغنوشي وتمت شيطنتي وهناك من قال بأنني أرغب في القفز من سفينة غارقة".

الغنوشي يلمح لعودة العنف والإرهاب لتونس.. ويهدد أوروبا المغرب العربي راشد الغنوشي الغنوشي يلمح لعودة العنف والإرهاب لتونس.. ويهدد أوروبا

وتابع "كل ما يعرض السلم الأهلي للخطر أو يدفع التونسيين للتقاتل أو إعلاء المصلحة الحزبية.. كل من يقوم بذلك أضاع فرصة ذهبية للصمت".

وقال "أرغب أن يكون صوتي مسموعا داخل النهضة لأنني لست الشخص الوحيد الحكيم في الحركة.. هناك تيار قوي تأكدت مواقفه بعد 25 يوليو يعتبر أنه لا يجب أن نحبس أنفسنا داخل حالة من الإنكار".

وأكد أنه على قيادات النهضة أن "يتساءلوا لماذا تم حرق مقراتنا فقط في كامل ولايات الجمهورية، ولماذا خرج التونسيون للاحتفال بعد إجراءات رئيس الجمهورية قيس سعيد بشكل عفوي".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
لن تصدق.. 12 فائدة صحية لأوراق الموز! لن تصدق.. 12 فائدة صحية لأوراق الموز!
الصحة العالمية: متحور دلتا لن يكون الأخير! ولكن.. الصحة العالمية: متحور دلتا لن يكون الأخير! ولكن..
الأكثر قراءة
كيف تعرف أن هاتفك مخترق؟ إليك 4 إشارات! كيف تعرف أن هاتفك مخترق؟ إليك 4 إشارات!
خلال فصل الصيف.. تخلص من الكرش في 3 أسابيع فقط خلال فصل الصيف.. تخلص من الكرش في 3 أسابيع فقط
لدغته كوبرا قاتلة.. سوبرمان مصري يصارع الموت بعد عرض مثير لدغته كوبرا قاتلة.. سوبرمان مصري يصارع الموت بعد عرض مثير
مصرع 3 مصريين.. دهس قطار سيارتهم مصرع 3 مصريين.. دهس قطار سيارتهم
منظمة الصحة: موجة وبائية رابعة من كورونا تضرب 15 دولة    منظمة الصحة: موجة وبائية رابعة من كورونا تضرب 15 دولة   
هذه شروط السفر إلى الكويت مطلع أغسطس هذه شروط السفر إلى الكويت مطلع أغسطس
قبل أن تذهب
واشنطن بوست: "دلتا" قد تشكل فيروسًا جديدًا بسبب شراستها وسرعة انتقالها
واشنطن بوست: "دلتا" قد تشكل فيروسًا جديدًا بسبب شراستها وسرعة انتقالها
اكتشف المزيد