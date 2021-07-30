بعد حادثة العنصرية التي هزت الأولمبياد.. الدراج الجزائري يرد

خرج الدرّاج الجزائري عز الدين لعقاب عن صمته بعد حادثة العنصرية التي طالته في أولمبياد العاصمة اليابانية طوكيو، والضجة التي أثارها المدير الرياضي للاتحاد الألماني للدراجات بهتافاته العنصرية.

وكتب الدرّاج عز الدين لعقاب في أحدث ظهور له عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر وتناقلته وسائل إعلام محلية: "حسنا، لا يوجد سباق الإبل في الأولمبياد! لذلك أُمارس رياضة الدرّاجات، وجئت إلى طوكيو لأنّي تأهلت لهذا الاستحقاق".

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وأردف الدرّاج الدولي الجزائري البالغ من العمر 34 سنة: "كان بِإمكاني الترويج لاسمي عبر مواقع التواصل الاجتماعي منذ فترة طويلة، لكنّني لم أفكّر مُطلقا في أنّ الأمر سيكون على هذا النّحو! كان لديّ المزيد من التعليقات العنصرية العدوانية من قبل، لكنّني فضّلت دائما التعامل معها على الفور، بعيدا عن وسائل التواصل الاجتماعي. إنه لأمرٌ مُخزٍ أن يحدث هذا في الألعاب الأولمبية".

يذكر أن رفوف خزانة عز الدين لعقاب تتزيّن بِعدّة تتويجات دولية، آخرها برونزية سباق الدرّاجات ضد السرعة، في بطولة إفريقيا التي احتضنتها مصر شهر مارس الماضي.

ويشار إلى أن مسؤولي بعثة ألمانيا الأولمبية طلبوا من المدير الرياضي للاتحاد الألماني للدراجات، أمس الخميس، مغادرة ألعاب طوكيو والعودة إلى بلاده بعد أن أظهرته لقطات فيديو وهو يوجه تعليقا عنصريا خلال منافسات ضد الساعة للرجال، أمس الأربعاء.

وقالت بعثة ألمانيا في بيان "قرر مسؤولو البعثة في أولمبياد طوكيو إنهاء مهمة باتريك موستر مع فريق الدراجات الألماني وسيعود إلى البلاد".

وأصدر موستر هذه التعليقات خلال سباق ضد الساعة لتشجيع أحد المتسابقين الألمان.

وصرخ متحمسا في المتسابق الألماني نيكياس آرنت أثناء مطاردته الجزائري عز الدين لعقاب، والإريتري إيمانويل جيبرجزابير "عليك بهما .. عليك بسائقي الجمال". واعتذر موستر لاحقا عن التعليقات.

من جانبه، استنكر رئيس الاتحادي الجزائري للدراجات، خير الدين برباري، تصريحات المدير الرياضي للاتحاد الألماني للدراجات، باتريك موستر، وكلامه العنصري حول الدراج الجزائري عز الدين لعقاب.