سعيّد: اخترت الوقوف بصف الشعب للحفاظ على وحدة الدولة

أعلن الرئيس التونسي قيس سعيّد أنه اختار الوقوف في صف الشعب للحفاظ على وحدة الدولة وحمايتها من الفساد الذي نخر مفاصلها.

وأكد سعيّد، خلال استقباله محافظ البنك المركزي مروان العباسي الأحد، أنه لا تراجع عن الحقوق والحريات ولا مجال للمساس بها أو الاعتداء عليها، وفق الرئاسة التونسية.

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كما أضاف أنه يحترم القانون المعبر عن الإرادة العامة للشعب لا على التحالفات والحسابات.

إلى ذلك أكد إيمانه بالقدرة على تجاوز العقبات بفضل إرادة الشعب وبالوقفة الصادقة للدول الشقيقة والصديقة لمساعدة تونس مالياً.