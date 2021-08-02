وزير خارجية تونس: محاولة إرباك علاقاتنا الدولية عمل عدائي

حذّر وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي اليوم الاثنين، من محاولات إرباك العلاقات الدولية لتونس، معتبرا أن كل ما يرمي لإرباك علاقات بلاده يعد عملا عدائيا غير وطني. وفق ما نقلت إذاعة "موزاييك".

إلى هذا، قال خلال استقبال هبة من الصين عبارة عن 400 ألف جرعة من لقاح كورونا لمواجهة الوباء، "أؤكد على ما تطرّق إليه الرئيس في عديد المناسبات أن محاولات المس بالعلاقات الخارجية لتونس هو عمل غير وطني".

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وأوضح أن علاقات تونس مع أصدقائها وأشقائها والمنظمات الدولية الإقليمية ومتعددة الأطراف الدولية هي علاقات مبنية على الاحترام.

تهديدات الغنوشي

يشار إلى أن زعيم النهضة ورئيس البرلمان راشد الغنوشي كان قد هدد أوروبا بطوفان من المهاجرين إذا لم يتراجع الرئيس قيس سعيد عن التدابير الاستثنائىة التي اتخذها يوم 25 يوليو الجاري. وفق ما نقلت صحيفة "كورييري ديلا سيرا" الإيطالية.

وقبل ذلك، دعا القيادي بحركة النهضة رضوان المصمودي، واشنطن إلى عدم توفير لقاحات كورونا للتونسيين.

إجراءات سعيّد

يذكر أن الرئيس التونسي كان أعلن الأسبوع الماضي، تجميد أعمال البرلمان لمدة شهر وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من مهامه وتوليه بنفسه السلطة التنفيذية.

وجاء تحركه بعد خلافات منذ شهور مع المشيشي، وبرلمان منقسم على نفسه بينما تعاني تونس أزمة اقتصادية ازدادت حدة بفعل واحدة من أسوأ حالات تفشي جائحة كوفيد-19 في إفريقيا.

إلى ذلك خرج كثير من التونسيين إلى الشوارع دعماً لقرارات سعيّد، وذلك بعدما استاؤوا من حالة الشلل السياسي التي تعاني منها البلاد وضعف الاقتصاد وتأزم الوضع الصحي في البلاد، حيث تسجل نسبة وفيات من بين الأعلى في العالم.