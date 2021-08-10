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الرئيس التونسي:  التدابير الاستثنائية لمنع العبث بالدولة ومقدراتها

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الرئيس التونسي (رويتر)
رئيس تونس
تونس

الرئيس التونسي: التدابير الاستثنائية لمنع العبث بالدولة ومقدراتها

الزياني أكد خلال لقائه مع سعيّد ثقة البحرين في قدرة تونس على تجاوز المرحلة الحالية التي وصفها بالدقيقة.

دبي - قناة العربية

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قالت الرئاسة التونسية في بيان، الاثنين، إن الرئيس قيس سعيّد أكد خلال لقاء مع وزير خارجية البحرين عبد اللطيف الزياني أن ما تم اتخاذه من تدابير "استثنائية" يهدف إلى وضع حد لما أسماه "العبث بالدولة ومقدراتها... لا سيما وأنه لم يعد بالإمكان أن تتواصل الأوضاع على ما كانت عليه".

وأوضح البيان أن سعيّد استقبل، ظهر الاثنين، بقصر قرطاج، الزياني، الذي كان محملا برسالة شفوية موجهة إلى الرئيس التونسي من العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

وكانت وكالة أنباء البحرين أفادت في وقت سابق ، الاثنين، أن الزياني أكد خلال لقائه مع سعيّد ثقة البحرين في قدرة تونس على تجاوز المرحلة الحالية التي وصفها بالدقيقة.

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وذكرت الوكالة أن الزياني نقل للرئيس التونسي تأكيد العاهل البحريني على "وقوف البحرين مع تونس ودعم جهودها لتجاوز الظروف السياسية والاقتصادية والصحية التي تمر بها تونس، وصولا لتحقيق الأمن والاستقرار للشعب التونسي".

وأكد الزياني أن مملكة البحرين تثق في حكمة الرئيس التونسي "وقدرة تونس على تجاوز هذه المرحلة الدقيقة، مؤكدا احترام البحرين للشأن الداخلي التونسي باعتباره أمرا سياديا لا يحق لأحد التدخل فيه".وأعرب عن "تضامن البحرين مع الشعب التونسي".

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