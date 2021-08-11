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انتخابات ليبيا.. استئناف المشاورات لبحث القاعدة الدستورية

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اجتماعات سابقة لملتقى الحوار الليبي (أرشيفية- فرانس برس)
اجتماعات سابقة لملتقى الحوار الليبي (أرشيفية- فرانس برس)

انتخابات ليبيا.. استئناف المشاورات لبحث القاعدة الدستورية

بعثة الأمم المتحدة أحالت 4 اقتراحات للقاعدة الدستورية

دبي – العربية.نت

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يستأنف ملتقى الحوار السياسي الليبي عقد اجتماعاته التي تنظمها الأمم المتحدة في جلسة افتراضية اليوم الأربعاء، لمناقشة القاعدة الدستورية بشأن إجراء انتخابات ديسمبر المقبل.

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وأوضحت البعثة في بيان على موقعها الإلكتروني أن الاجتماع سيخصص للنظر في النتائج التي خلصت إليها لجنة التوافقات والخطوات اللاحقة.

كذلك، من المقرر أن تشهد الجلسة التصويت على اقتراح واحد من جملة أربعة اقتراحات للجنة التوافقات حول القاعدة الدستورية للانتخابات.

من جانبه أكد المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة يان كوبيش على ضرورة عدم إخلال أي من هذه المقترحات بإجراء الانتخابات في الإطار الزمني الذي حددته خارطة الطريق.

4 اقتراحات للقاعدة الدستورية

وكان المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، السيد يان كوبيش، قد أحال في الخامس من الشهر الجاري في رسالة إلى ملتقى الحوار السياسي الليبي الاقتراحات الأربعة للقاعدة الدستورية والتي وضعتها لجنة التوافقات.

وأشار المبعوث الخاص كوبيش في رسالته إلى أعضاء ملتقى الحوار إلى أن اللجنة توصلت أيضاً إلى اتفاق بشأن آلية للتصويت.

جلسات سابقة لملتقى الحوار
جلسات سابقة لملتقى الحوار


كما أكد على أنه "عند النظر في أي من هذه المقترحات، من المهم إبداء الاحترام التام لشرط عدم إخلال أي من هذه المقترحات بالالتزام الذي قطعتموه أمام الشعب الليبي بإجراء الانتخابات في الإطار الزمني الذي حددته خارطة الطريق."

وكانت العاصمة الإيطالية روما، احتضنت في يوليو الماضي، مشاورات ليبية لبحث إعداد القاعدة الدستورية والأساس القانوني للانتخابات العامة، في اجتماع اعتبر حينها بمثابة الفرصة الأخيرة لإنقاذ موعد الاستحقاق الانتخابي.

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