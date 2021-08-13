.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

استمع لوالدة الجزائري المحروق ظلماً.. تبكيه بلوعة

  • الخط
جمال بن سماعيل
جمال بن سماعيل

استمع لوالدة الجزائري المحروق ظلماً.. تبكيه بلوعة

نعت الوالدة فلذة كبدها قائلة "يالله أنت هديتهولي وأنا هديتهولك"

دبي _ العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي تسجيلا صوتيا قيل إنه لوالدة الشاب الجزائري المقتول حرقا للاشتباه به في إضرام الحرائق بولاية تيزي وزو تبكيه بحرقة.

ونعت الوالدة فلذة كبدها قائلة "يالله أنت هديتهولي وأنا هديتهولك".

فيما ظهرت والدة الشاب في تصريح لقناة النهار الجزائرية رفقة والده تبكيه بلوعة وتقرأ على روحة الفاتحة.

والأربعاء، أظهرت صور ومقاطع فيديو متداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي، عددا كبيرا من المواطنين وهم يقومون بحرق شخص اشتبهوا في قيامه بإضرام النيران بالغابات، التي أدت إلى مقتل نحو 69 مواطنا، بينهم 28 عسكريا.

وتداول رواد مواقع التواصل أن الشاب الذي تم قتله وحرقه اسمه جمال بن سماعيل المدعو "جيمي"، وينحدر من مدينة مليانة، وهو فنان موسيقي ورسام، يكتب الأغاني ويؤلف ويعزف على أكثر من آلة موسيقية، ويغني بصوت جميل، حيث تم تداول مقطع فيديو له وهو يغني للجزائر.

وأثارت حادثة قتل الشاب بتهمة إشعال الحرائق بغابات منطقة تيزي وزو وإضرام النيران في جثته من قبل مواطنين غاضبين، صدمة وضجة بالبلاد، بعد أن اتضح أنه بريء، وأنه كان هناك في عين المكان لتقديم المساعدة.

شاهد آخر فيديو للجزائري المحروق ظلما قبل ساعات من قتله المغرب العربي شاهد آخر فيديو للجزائري المحروق ظلما قبل ساعات من قتله

وانتشر وسم "العدالة لجمال بن سماعيل" بشكل واسع على صفحات الجزائريين في فيسبوك وفي العديد من منصات التواصل الاجتماعي.

من جهتها، أمرت نيابة الجمهورية لدى محكمة الأربعاء ناث ايراثن، الخميس، بفتح تحقيق في ظروف وملابسات الواقعة.

وجاء في بيان لوكيل الجمهورية "أمرت نيابة الجمهورية الضبطية القضائية بفتح تحقيق في ظروف وملابسات القضية للكشف عن هوية الفاعلين وتقديمهم أمام القضاء لنيل جزائهم الصارم طبقا لما تقتضيه قوانين الجمهورية حتى لا تمر هذه الجريمة البشعة بدون عقاب. وسيطلع الرأي العام بالنتائج".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
هل تعرف ما هي كمية اللحوم الحمراء الآمنة للإنسان؟ هنا الجواب.. هل تعرف ما هي كمية اللحوم الحمراء الآمنة للإنسان؟ هنا الجواب..
بسبب عملية اغتيال.. انهارت إصلاحات كبرى بروسيا بسبب عملية اغتيال.. انهارت إصلاحات كبرى بروسيا
الأكثر قراءة
فيديو يهزّ الجزائر.. قتل شاب بريء بتهمة إشعال الحرائق والتنكيل بجثته فيديو يهزّ الجزائر.. قتل شاب بريء بتهمة إشعال الحرائق والتنكيل بجثته
شاهد آخر فيديو للجزائري المحروق ظلما قبل ساعات من قتله شاهد آخر فيديو للجزائري المحروق ظلما قبل ساعات من قتله
فيديو يبكي الحجر.. صرخة جندي جزائري وسط ألسنة اللهب فيديو يبكي الحجر.. صرخة جندي جزائري وسط ألسنة اللهب
أخيرا.. الصحة العالمية تحدد المصاب رقم صفر بفيروس كورونا أخيرا.. الصحة العالمية تحدد المصاب رقم صفر بفيروس كورونا
منة شلبي: اضطررت لإعادة تصوير مشاهدي بسبب هنيدي منة شلبي: اضطررت لإعادة تصوير مشاهدي بسبب هنيدي
زفاف يتحول لمأتم.. صاعقة تقتل وتصيب العشرات بحفل باليمن زفاف يتحول لمأتم.. صاعقة تقتل وتصيب العشرات بحفل باليمن
قبل أن تذهب
طرق إطفاء الحرائق المستعرة بالعالم
طرق إطفاء الحرائق المستعرة بالعالم
اكتشف المزيد