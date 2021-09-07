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شاهد أول ظهور للساعدي القذافي.. على متن الطائرة

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أول ظهور للساعدي القذافي على متن الطائرة

شاهد أول ظهور للساعدي القذافي.. على متن الطائرة

دبي – العربية.نت

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تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي أول صورة للساعدي القذافي، نجل الرئيس الليبي السابق، معمر القذافي، بعد الإفراج عنه وسفره إلى تركيا أول من أمس الأحد.

فقد ظهر الساعدي في الصورة أثناء الرحلة التي كانت تقله إلى تركيا، بلحية طويلة ومبتسماً.

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وكان مراسل "العربية" أفاد أمس بوصول الساعدي إلى تركيا، وذلك بعد ساعات قليلة من الإفراج عنه من طرف السلطات القضائية الليبية.

وأفرج عنه مساء الأحد، "تنفيذاً لحكم براءة من التهمة المنسوبة له"، حيث سبق لمحكمة ليبية أن برأت الساعدي في أبريل عام 2018، من تهمة قتل لاعب ومدرب فريق الاتحاد الليبي لكرة القدم بشير الرياني.

يذكر أن الساعدي القذافي قبع في سجن الهضبة بالعاصمة، منذ أن سلمته النيجر إلى بلاده في مارس عام 2014.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن محمد حمودة الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية أن رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة أكد "أنه لا يمكن الإبقاء على أي سجين خارج نطاق القانون".

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