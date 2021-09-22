رئيس برلمان ليبيا: خطاب الدبيبة "تحريض للمواطنين"

رد رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، على تصريحات رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة، بعد سحب البرلمان الثقة من حكومة الوحدة الوطنية.

وقال صالح الثلاثاء إن "الذي أعطى الثقة هو الذي يسحبها"، وفق وسائل إعلام محلية.

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كما اعتبر أن خطاب الدبيبة "تحريض للمواطنين".

اتهامات للحكومة

إلى ذلك اتهم صالح الحكومة بعدم تنفيذ الاستحقاقات التي أوكلت إليها، قائلاً إنها "حادت عن مهامها ونفذت عقوداً طويلة الأجل"، مضيفاً: "ما وصل إلينا أنها أنفقت 84 ملياراً في فترة وجيزة خلال 6 أشهر".

وكشف تشكيل "لجان ذات اختصاص قضائي لأن هناك أفعال قامت بها الحكومة تصل إلى جرائم بحق اقتصاد البلاد"، وفق تعبيره.

كما أكد أن حكومة الدبيبة ستقوم بتسيير الأعمال وتوفير كل متطلبات المواطنين.

في المقابل، قال أعضاء في البرلمان من طرابلس إن قرار سحب الثقة من الحكومة لا يعبر عن إرادة المجلس وسيقود البلاد إلى أزمة دستورية.

الاحتشاد في ميدان الشهداء

تأتي تصريحات رئيس مجلس النواب بعد أن أعلن رئيس الوزراء في وقت سابق الثلاثاء رفضه لقرار البرلمان سحب الثقة من حكومته، قائلاً إنه سيواصل مهامه لاستكمال ما بدأه حتى توحيد البلاد وإجراء الانتخابات.

ودعا الدبيبة كافة الليبيين من جميع المدن للخروج إلى الشارع الجمعة والاحتشاد في ميدان الشهداء بالعاصمة طرابلس للتعبير عن آرائهم ودعم الحكومة.

يذكر أن البرلمان كان صور بالأغلبية الثلاثاء على سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية، بعد 6 أشهر من توليها السلطة وقبل 3 أشهر على انتهاء مهامها.