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الجزائر في طليعة ترتيب أسطول الغواصات عربياً وإفريقياً

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غواصة

الجزائر في طليعة ترتيب أسطول الغواصات عربياً وإفريقياً

15 عالمياً من حيث قوة أسطول الغواصات وفقاً لموقع "غلوبال فاير باور" المختص بالشؤون العسكرية

دبي _ العربية.نت

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افتكت الجزائر المرتبة الأولى عربيا وإفريقيا، و15 عالميا من حيث قوة أسطول الغواصات، وفقاً لموقع "غلوبال فاير باور" المختص بالشؤون العسكرية.

وأفاد التقرير بأن الغواصة الهجومية الحديثة قادرة على هجوم بحري وبري من خلال الوسائل التقليدية والنووية، فضلا عن إمكانية استخدام الغواصات لدعم عمليات القوات الخاصة وأعمال الاستطلاع.

ويأتي استخدام العديد من أساطيل العالم الحديث للغواصة في المقام الأول كعنصر رادع في المياه الإقليمية.

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وحسب المصدر ذاته، فقد جاءت الصين في المرتبة الأولى عالميا بحيازتها 79 غواصة، تليها الولايات المتحدة الأميركية بـ 68 غواصة، ثم روسيا 64 غواصة، كوريا الشمالية 36 غواصة، إيران 29، كوريا الجنوبية 22، اليابان 20، الهند 17، تركيا 12. كولوبيا واليونان وبريطانيا 11، فرنسا 10، باكستان 9، الجزائر وإيطاليا ومصر 8، أستراليا والبرازيل وألمانيا والنرويج وفيتنام 6. إندونيسيا والبيرو والسويد 5، أذربيجان وكندا والشيلي وتايوان 4، بولندا وجنوب إفريقيا 3. الأرجنتين وبنغلاديش والإكوادور وماليزيا والبرتغال وإسبانيا وفنزويلا 2، ميانمار 1.

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