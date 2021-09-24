المغرب.. "الأحرار" يلحق هزيمة أخرى "بالإخوان" وينتزع عمدة أغادير

خسارة انتخابية جديدة تضاف لحزب العدالة والتنمية، إخوان المغرب، في انتخابات عمدة مدن المغرب. فقد ألحق عزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، هزيمة جديدة بحزب العدالة والتنمية بالمغرب.

فبعد الهزيمة الساحقة التي ألحقها بالحزب الإخواني في التشريعيات الأخيرة، مزيحا إياهم من رئاسة الحكومة، انتخب أخنوش اليوم الجمعة، رئيسا للمجلس الجماعي لمدينة أغادير (رئاسة المحافظة) وسط المغرب.

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فقد فاز عزيز أخنوش رئيس الحكومة المكلف والأمين العام لحزب التجمع الوطني للأحرار بمنصب عمدة مدينة أغادير في وسط المغرب.

كما فازت أسماء أغلالو، المنتمية لحزب التجمع الوطني للأحرار بالانتخابات. وأسماء أغلالو هي أول امرأة يجري انتخابها عمدة للعاصمة المغربية الرباط.

جرى الاثنين، انتخاب نبيلة الرميلي، عن حزب التجمع الوطني للأحرار رئيسة لمجلس جماعة الدار البيضاء.

ويعد انتخاب مرشحة حزب التجمع الوطني للأحرار لهذا المنصب خسارة جديدة لحزب العدالة والتنمية "الإخواني" المغربي.

وتمت جلسة انتخاب عمدة الدار البيضاء بحضور سعيد أحمدوش والي جهة الدار البيضاء-سطات.

وتفوقت الرميلي على منافسها الوحيد عبد الصمد حيكر، عن حزب العدالة والتنمية، والنائب الأول للعمدة السابق عبد العزيز العماري، بعد حصولها على 105 أصوات، فيما حصل حيكر على 18 صوتا، مع امتناع 7 أعضاء عن التصويت.

يذكر أن نتائج الانتخابات الخاصة بمجالس الجماعات والمقاطعات كانت أسفرت عن تصدر "الأحرار" بعد حصده 9995 مقعداً، يليه الأصالة والمعاصرة بـ6210 مقاعد، ثم حزب الاستقلال ثالثا بـ5600 مقعد.

أما على مستوى توزيع المقاعد الخاصة بمجالس الجهات، فقد انتزع حزب الحمامة 196 مقعدا، وحزب الاستقلال 144 مقعدا، وحزب الأصالة والمعاصرة 143 مقعدا.

وتتمتع المجالس الجماعية باستقلال عن السلطة التنفيذية في تسيير أعمال المدن، وينتخب رئيسها من أعضاء المجلس المنتخبين.

وفاز أخنوش، الذي عينه الملك أيضا رئيسا للحكومة، في انتخابات رئاسة الجماعة الترابية لأغادير، ليقود التسيير المحلي للمدينة للسنوات الخمس المقبلة.

ويخلف أخنوش على رأس المدينة صالح المالوكي، المنتمي إلى حزب العدالة والتنمية. وهذه هي المرة الأولى التي يتولى فيها رئيس الحكومة في المغرب رئاسة مجلس جماعي.