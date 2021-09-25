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رئيس المجلس الأعلى للدولة: لن نسمح بترشح حفتر لرئاسة ليبيا

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خليفة حفتر (رويترز)
خليفة حفتر (رويترز)
الأزمة الليبية

رئيس المجلس الأعلى للدولة: لن نسمح بترشح حفتر لرئاسة ليبيا

المشري رفض تحديد موقفه الشخصي من معركة انتخابات الرئاسة وإمكانية ترشحه

دبي - قناة العربية

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أكد رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، خالد المشري، إن قائد الجيش، خليفة حفتر، لن يترشح لانتخابات الرئاسة المقررة في ديسمبر المقبل.

وقال المشري في مقابلة مع قناة "فرنسا 24" بثت الجمعة: "لن نسمح بترشح حفتر، هو عسكري ولا يجوز له الدخول في العمل السياسي طبقا للقانون الليبي، ومجرد القبول بحفتر كمرشح يعني أننا حكمنا على القضية الديمقراطية في البلد بالفناء".

خالد المشري
خالد المشري

وتابع: "لو افترضنا جدلا أن حفتر ترشح، وكانت منافسة شريفة ونزيهة، فلن تتجاوز نسبة المصوتين له 10 بالمئة".

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وحول إمكانية ترشحه شخصيا لرئاسة ليبيا، أجاب المشري: "لا أقول إنني سأخرج من هذا السباق، ولا أقول إنني أريد الدخول فيه، لكننا سندرس الموقف".

واتهم المشري مجلس النواب بمحاولة "تجاوز الاتفاق السياسي والنصوص الدستورية"، موضحا أنه سيتم الوصول الى حل وسط فيما يتعلق بالقوانين الانتخابية.

وأضاف: "لدينا ملاحظات على المفوضية العليا للانتخابات، ونتخوف من عمليات تزوير".

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