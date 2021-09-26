.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

البرلمان الليبي: لا حل للانقسام إلا بالانتخابات

  • الخط
مجلس النواب الليبي (أرشيفية- فرانس برس)
مجلس النواب الليبي (أرشيفية - فرانس برس)

البرلمان الليبي: لا حل للانقسام إلا بالانتخابات

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

كرر البرلمان الليبي تمسكه بضرورة إجراء الانتخابات في موعدها المقرر يوم 24 ديسمبر المقبل. وقال المتحدث الرسمي باسم البرلمان، عبدالله بليحق، اليوم الأحد، إن رئيس المجلس عقيلة صالح شدد على ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها.

كما أكد في تصريحات ألقاها خلال لقاء جمعه بأعضاء اتحاد الطلبة، بحسب ما نقلت وسائل إعلام محلية، على أن الانتخابات هي "الحل الوحيد لتحقيق إرادة الشعب الليبي وإنهاء حالة الانقسام والفوضى للوصول بالبلاد إلى مرحلة الاستقرار.

ليبيا.. لقاء مرتقب بين البرلمان والمجلس الأعلى لحل الأزمة المغرب العربي ليبيا.. لقاء مرتقب بين البرلمان والمجلس الأعلى لحل الأزمة

وكان البرلمان أعلن سابقا التوصل لقانون انتخابي، ما أثار جدلا واسعا في البلاد، بعد أن رفضته أطراف أخرى في الحكم.

خلاف على الأساس الدستوري

فيما لا يزال الخلاف قائماً على الأساس الدستوري لهذا الاستحقاق الانتخابي الهام. فعلى الرغم من إجماع كافة الأطراف الليبية، فضلاً عن القوى الأجنبية المنخرطة في الصراع على ضرورة إجراء الانتخابات وعدم تأجيلها، إلا أن كلاً من منتدى الحوار المدعوم من الأمم المتحدة والمؤسسات الليبية القائمة، لم تتمكن من التوافق على أساس دستوري للتصويت.

من العاصمة الليبية طرابلس (أرشيفية- فرانس برس)
من العاصمة الليبية طرابلس (أرشيفية- فرانس برس)

يذكر أن مسألة الانتخابات كانت قد أتت ضمن خارطة طريق وضعها العام الماضي (2020) منتدى الحوار السياسي، الذي عقدته الأمم المتحدة لإنهاء الأزمة المستمرة منذ عشر سنوات، إلا أن الخلافات حول هذا الملف لا تزال تهدد عملية السلام.

وإلى جانب تحديد موعد للانتخابات، أنتجت خارطة الطريق المدعومة أمميا إدارة انتقالية جديدة لتتولى زمام الأمور من الحكومات المتنافسة التي ظهرت في طرابلس وبنغازي خلال الحرب الأهلية.

إلا أن إقدام البرلمان الأسبوع الماضي على سحب الثقة من حكومة عبد الحميد الدبيبة، رسم العديد من المخاوف محليا ودوليا.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
بحقنة طبيب بيطري توفيت.. جديد الطفلة المصرية منار بحقنة طبيب بيطري توفيت.. جديد الطفلة المصرية منار
من الملاعب إلى الأزياء.. تعرفوا على أجمل رياضية بالعالم من الملاعب إلى الأزياء.. تعرفوا على أجمل رياضية بالعالم
الأكثر قراءة
كارثة قبل عرس في مصر.. لن تستطيع إكمال الفيديو كارثة قبل عرس في مصر.. لن تستطيع إكمال الفيديو
فوائده عديدة.. هذا الفيتامين يدعم صحة القلب ويقوي العظام فوائده عديدة.. هذا الفيتامين يدعم صحة القلب ويقوي العظام
عصير أحمر يخفض مستوى السكر في الدم خلال 15 دقيقة فقط! عصير أحمر يخفض مستوى السكر في الدم خلال 15 دقيقة فقط!
بأفكار بسيطة دخلا قائمة أغنى أغنياء العالم.. قصة زوجين أسسا هذه الشركة بأفكار بسيطة دخلا قائمة أغنى أغنياء العالم.. قصة زوجين أسسا هذه الشركة
"ارتبطت بمرافقها وتعرضت لوعكة".. الفنانة سوزان نجم الدين توضح
جريمة مروعة بمصر.. قتل شقيقه رمياً بالرصاص بقطار أمام الركاب جريمة مروعة بمصر.. قتل شقيقه رمياً بالرصاص بقطار أمام الركاب
قبل أن تذهب
روسيا تنافس أوروبا في أفريقيا بعناصر فاغنر
روسيا تنافس أوروبا في أفريقيا بعناصر فاغنر
اكتشف المزيد