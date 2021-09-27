.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

تظاهرة مرتقبة في تونس.. ودعوات لحل البرلمان والنهضة

  • الخط
تظاهرة في شارع الحبيب بورقيبة ضد الاجراءات الرئاسية (26 سبتمبر 2021- فرانس برس)
من تظاهرة أمس في تونس (فرانس برس)

تظاهرة مرتقبة في تونس.. ودعوات لحل البرلمان والنهضة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

بعد التظاهرات المؤيدة للإجراءات الرئاسية والمعارضة لها أمس في شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة، أصدرت مجموعة مساندة للرئيس قيس سعيد دعوات للنزول إلى الشارع مجددا، مطالبة بحل البرلمان.

فقد دعا حراك 25 يوليو، إلى "حل البرلمان وحركة النهضة والتسريع في محاسبة من أجرموا في حق الشعب طيلة 10سنوات".

الحصيلة مرشحة للارتفاع.. 131 عضواً استقالوا من النهضة المغرب العربي الحصيلة مرشحة للارتفاع.. 131 عضواً استقالوا من النهضة

تظاهرة مقبلة في الحبيب بورقيبة

كما قال في بيان صادر عنه في ساعة متأخرة من ليل أمس الأحد، "إنه بعد التشاور مع أغلب تنسيقيات الحراك والصفحات الداعمة لسعيد، قررنا النزول إلى الشارع الأحد المقبل، وذلك بشارع الحبيب بورقيبة، وأمام مختلف المحافظات وبعض قنصليات تونس في دول أوروبية".

إلى ذلك، أكد الحراك على "ضرورة التنظم والتوحد ودعم سعيد لتحقيق أهداف مسار 25 يوليو"، داعيا إلى"حل البرلمان ومحاسبة الفاسدين"، وذلك "اعتمادا على تقرير دائرة المحاسبات.

تظاهرة النهضة

أتى ذلك، بعد أن نفذت النهضة وحلفاؤها، أمس تظاهرة احتجاجية بالعاصمة تنديدا بما وصفته بـ"الانقلاب على الدستور"، وللمطالبة بـ"استئناف عمل البرلمان"، المجمد.

يذكر أن الرئيس التونسي كان أصدر يوم 22 سبتمبر الجاري أمرا رئاسيا قضى بتمديد الإجراءات السابقة التي اتخذت في 25 يوليو الماضي (2021)، وبمواصلة تعليق جميع اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن النواب، إلى جانب وضع حد لكافة المنح والامتيازات المسندة لرئيس البرلمان وأعضائه.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
تويتر يخاصم وزارات طالبان.. ويحرمها من شارته الزرقاء تويتر يخاصم وزارات طالبان.. ويحرمها من شارته الزرقاء
أصل كورونا ثانية.. كهف في لاوس مع خفافيشه قد يكون المنبع أصل كورونا ثانية.. كهف في لاوس مع خفافيشه قد يكون المنبع
الأكثر قراءة
كارثة قبل عرس في مصر.. لن تستطيع إكمال الفيديو كارثة قبل عرس في مصر.. لن تستطيع إكمال الفيديو
بحقنة طبيب بيطري توفيت.. جديد الطفلة المصرية منار بحقنة طبيب بيطري توفيت.. جديد الطفلة المصرية منار
فيديو غريب للبيت المعجزة.. صمد وحيدا أمام حمم البركان فيديو غريب للبيت المعجزة.. صمد وحيدا أمام حمم البركان
مصر.. طبيب الطفلة منار يعرض الصلح والعائلة ترفض مصر.. طبيب الطفلة منار يعرض الصلح والعائلة ترفض
صورة نادرة.. من هذا الطفل الظاهر مع الملك سلمان؟ صورة نادرة.. من هذا الطفل الظاهر مع الملك سلمان؟
جريمة مروعة بين أشقاء تهز صنعاء.. خنقوا أختهم بأيديهم جريمة مروعة بين أشقاء تهز صنعاء.. خنقوا أختهم بأيديهم
قبل أن تذهب
رغم القيود.. المرأة الكردية تشارك في الانتخابات للوصول إلى مراكز صنع القرار
رغم القيود.. المرأة الكردية تشارك في الانتخابات للوصول إلى مراكز صنع القرار
اكتشف المزيد