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المنقوش: مجموعات من المقاتلين الأجانب بدأت بالخروج من ليبيا

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Libyan Foreign Minister Najla al-Mangoush speaksduring a joint press conference with her Kuwaiti counterpart in Kuwait City on October 3, 2021.
نجلاء المنقوش خلال زيارتها للكويت
الأزمة الليبية

المنقوش: مجموعات من المقاتلين الأجانب بدأت بالخروج من ليبيا

وزيرة الخارجية الليبية: هي بداية بسيطة جداً، وما زلنا نسعى لخروج أعداد أكبر

العربية.نت

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قالت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش اليوم الأحد، إن مجموعات من المقاتلين الأجانب خرجت بالفعل من ليبيا فيما وصفتها بأنها "بداية بسيطة جداً".

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح.

من لقاء المنقوش وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح.
من لقاء المنقوش وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح.

وقالت المنقوش رداً على سؤال حول صحة أنباء عن خروج مقاتلين أجانب من ليبيا: "الخبر صحيح، وهي بداية بسيطة جداً، وما زلنا نسعى لخروج أعداد أكبر".

وتابعت وزيرة الخارجية الليبية: "ما زلنا نسعى إلى تنظيم أكبر وشامل لخروج المرتزقة".

يأتي هذا بينما نقلت وسائل إعلام ليبية السبت عن عضو اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 الفيتوري غريبيل قوله إن اللجنة ستجتمع في جنيف نهاية الأسبوع الحالي.

وأوضح أن أجندة اللقاء لم تتحدد بعد، لكنه قال إن تحديدها سيكون في أول جلسة وإن "الملف الأبرز في كلّ الأحوال سيكون إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية" من ليبيا.

مرتزقة في ليبيا
مرتزقة في ليبيا
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ومنذ سقوط نظام معمر القذافي ومقتله في 2011، غرقت ليبيا في حرب أهلية وفوضى أمنية وانقسام سياسي لا سيّما بين شرق البلاد وغربها، وقد شاركت في الاقتتال ميليشيات محلية ومرتزقة أجانب وجماعات متطرفة.

وشكلت برعاية الأمم المتّحدة حكومة وحدة مؤقتة في مارس الماضي يترأسها عبد الحميد الدبيبة لإدارة الفترة الانتقالية وصولا إلى الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقررة في 24 ديسمبر.

لكن الخلاف حول قانون الانتخابات وجه ضربة لجهود التسوية التي تدعمها الأمم المتحدة للخروج من الأزمة.

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