سفارة واشنطن لدى ليبيا: اجتماعات جنيف فرصة لحل الخلافات

أعلنت السفارة الأميركية في ليبيا أن اجتماعات جنيف فرصة لإيجاد حل بشأن القضايا الخلافية الليبية. وقال السفير الأميركي ريتشارد نورلاند، إن اجتماع جنيف فرصة للاتفاق على القضايا الأمنية والسياسية والمالية التي لا تزال تقسم ليبيا.

كما أعرب السفير في تغريدة نشرت على حساب السفارة في تويتر أمس الأ{بعاء، عن أمل بلاده في أن تواصل اللجنة العسكرية المشتركة البناء على التقدم الذي أحرزته.

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وكان المبعوث الأممي إلى ليبيا، يان كوبيش أكد في وقت سابق على هامش اجتماع جنيف، أن الاتفاق على خطة عمل لسحب المرتزقة والمقاتلين الأجانب يبعث رسالة أمل إلى الشعب الليبي بأنه يمكن إحراز تقدم والمضي نحو الانتخابات.

وقال للجنة العسكرية المشتركة 5+5 أثناء، إن الأمم المتحدة وشركاءها الدوليين على أهبة الاستعداد لدعمها، مبيناً أن مهمة اللجنة لها تأثير مباشر على مجمل التطورات، وعلى استعادة البلاد سيادتها واستقرارها وأمنها ووحدتها.

السفير نورلاند: "بالنيابة عن الولايات المتحدة، أود أن أعرب عن أملنا في أن تواصل اللجنة العسكرية المشتركة البناء على التقدم الذي أحرزته. الاجتماعات في جنيف هي فرصة أخرى لإيجاد أرضية مشتركة بشأن القضايا العسكرية والأمنية والمالية التي لا تزال تقسم #ليبيا." https://t.co/ZYcswYtWYn — U.S. Embassy - Libya (@USAEmbassyLibya) October 6, 2021

يذكر أن اجتماع جنيف الذي يستمر 3 أيام سيبحث سبل تنفيذ خطة ترحيل المرتزقة من الأراضي الليبية التي وضعتها اللجنة العسكرية.

انسحاب المرتزقة

واجتماع جنيف رفيع المستوى الذي يأتي بعد نحو عام من توصل أطراف النزاع الليبي إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، يمثل فرصة جديدة للتوافق حول وضع جدول زمني محدّد لانسحاب المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا، قد تكون الأخيرة قبل الانتخابات المرتقبة نهاية العام الجاري، والتي أنهى البرلمان إنجاز كافة التشريعات القانونية اللازمة، في انتظار التزام الأطراف المجتمعة بتنفيذ الترتيبات الأمنية.

في موازاة ذلك، تستمر المفوضية العليا للانتخابات بليبيا، في التحضيرات الفنية واللوجستية للانتخابات، من أجل إيصال نحو 3 ملايين ناخب إلى التصويت في الموعد المحدّد، حيث انتهت مؤخرا من إعداد مقرات الاقتراع، ومن تدريب المتعاونين على توزيع بطاقة الناخب وموظفي مراكز الانتخاب.

وقبل أقلّ من 3 أشهر على موعد الانتخابات، تقود الأمم المتحدة والمجتمع الدولي جهودا كبيرة وموسعة، لبحث سبل تأمين ترحيل كامل للمرتزقة من البلاد وضبط الأوضاع داخلها، حتى يتمكن الليبيون من تنظيم وإجراء الاستحقاق الانتخابي في موعده.

