عقيلة صالح: أزمة ليبيا شارفت على نهايتها

أكد رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، اليوم السبت، خلال زيارة يقوم بها إلى الجزائر، أن بلاده تعول على الجزائر "للخروج من أزمتها التي اقتربت من نهايتها".

وبدأ صالح اليوم زيارة رسمية للجزائر تدوم ثلاثة أيام بدعوة من رئيس المجلس الشعبي الجزائري إبراهيم بوغالي الذي كان في استقباله في المطار لدى وصوله.

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وقال صالح إن "ليبيا تحتاج للجزائر في كل الظروف"، مشيراً إلى أن ليبيا والجزائر تربطهما "علاقات تاريخية قديمة تمتد إلى النضال ضد المستعمر الفرنسي".

وتابع: "نحن نحتاج إلى الجزائر الجارة في كل الظروف، ونحن في تواصل مع الجزائر، ولم ولن ننسى مواقفها معنا في الظروف التي مرت بها ليبيا".

كما أكد صالح على أهمية الدور الجزائري في حلحلة الأزمة الليبية، قائلاً: "نحن نعول على السيد الرئيس (عبدالمجيد تبون) والشعب الجزائري في دعم ليبيا للخروج من أزمتها التي اقتربت من نهايتها".