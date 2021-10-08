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ليبيا.. اللجنة العسكرية تضع خطة لإخراج المرتزقة بشكل "متوازن"

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The entrance to the meeting hall of the 5+5 Military Committee is pictured in Sirte, Libya November 22, 2020. Picture taken November 22, 2020. REUTERS/Esam Omran Al-Fetori
مقر اللجنة العسكرية الليبية في سرت (أرشيفية)
الأزمة الليبية

ليبيا.. اللجنة العسكرية تضع خطة لإخراج المرتزقة بشكل "متوازن"

اللجنة شددت على ضرورة جاهزية المراقبة محلياً ودولياً لوقف النار قبل البدء بتنفيذ خطة إخراج المقاتلين الأجانب

العربية.نت

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أعلنت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة 5+5 اليوم الجمعة، الانتهاء من إعداد خطة لإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية بشكل "تدريجي ومتزامن ومتوازن".

وأكدت اللجنة في بيان "ضرورة جاهزية المراقبة محلياً ودولياً لاتفاق وقف إطلاق النار قبل البدء بتنفيذ خطة إخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب"، حسب ما نقلته وسائل إعلام ليبية عنها.

وتابعت اللجنة: "سنتواصل مع الأطراف المعنية محلياً ودولياً لدعم تنفيذ الخطة واحترام السيادة الليبية".

يأتي هذا بينما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، الجمعة، بأن تركيا نقلت صباح اليوم 330 مرتزقا سوريا إلى ليبيا.

مقاتلون سوريون موالون لتركيا (أرشيفية)
مقاتلون سوريون موالون لتركيا (أرشيفية)
المرصد السوري: تركيا تنقل 330 مرتزقاً سورياً إلى ليبيا صباح اليوم سوريا الأزمة الليبية المرصد السوري: تركيا تنقل 330 مرتزقاً سورياً إلى ليبيا صباح اليوم

وأضاف المرصد أن المخابرات التركية تواصل إرسال المرتزقة من سوريا إلى ليبيا، وترحيل هؤلاء الذين في ليبيا من المنتهية عقودهم والراغبين بالعودة إلى سوريا، وفق عملية تبديل منتظمة.

وكانت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش قد قالت الأحد، إن مجموعات من المقاتلين الأجانب خرجت بالفعل من ليبيا فيما وصفتها بأنها "بداية بسيطة جداً". وأضافت خلال زيارة للكويت: "ما زلنا نسعى إلى تنظيم أكبر وشامل لخروج المرتزقة".

والاثنين، بحث رئيس الحكومة الليبية عبدالحميد الدبيبة مع أعضاء لجنة 5+5 آلية خروج المرتزقة من البلاد.

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