وفاة جزائريين في فرنسا دهساً تحت عجلات قطار

قالت متحدثة باسم الشرطة الفرنسية اليوم الثلاثاء إن ثلاثة مهاجرين لقوا حتفهم في جنوب غرب فرنسا دهساً تحت عجلات قطار بعدما صدمهم وهم ممددون على القضبان.

وذكرت المتحدثة أن أربعة مهاجرين كانوا على مسار القطار بالقرب من سان جان دو لوز (جنوب غرب فرنسا) حوالي الساعة الخامسة صباحاً، عندما صدمهم قطار متجه إلى بوردو.

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وأضافت أن ثلاثة لقوا حتفهم على الفور فيما أصيب آخر بجروح خطيرة. كما ذكرت المتحدثة أنه لم يتضح سبب استلقاء المهاجرين الأربعة على القضبان.

واثنان من المهاجرين يحملان الجنسية الجزائرية، بينما جنسية الاثنين الآخرين غير معروفة.

من جهته، قال إينيكو الدانا دوات، رئيس بلدية مدينة سيبور المجاورة لمكان الحادث، لقناة "بي. إف. إم" التلفزيونية إن المنطقة القريبة من الحدود الإسبانية تعد ممراً للمهاجرين. وأشار إلى أنه من النادر تواجد مهاجرين عند موقع الحادث.