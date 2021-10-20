.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

رئيس تونس: نرفض كل أشكال الوصاية أو التدخل بشؤوننا

  • الخط
الرئيس التونسي قيس سعيد (أرشيفية- فرانس برس)
الرئيس التونسي قيس سعيد (أرشيفية - فرانس برس)

رئيس تونس: نرفض كل أشكال الوصاية أو التدخل بشؤوننا

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

جدد الرئيس التونسي، قيس سعيد، اليوم الأربعاء، التأكيد على رفضه كل أشكال الوصاية الخارجية أو التدخل في شؤون بلاده.

كما أكد خلال لقائه الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، في القصر الرئاسي انفتاح بلاده على التشاور والتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة في كنف الاحترام المتبادل للسيادة ورفضها لكل أشكال التدخل في شؤونها الداخلية أو التربص بمصالحها، بحب ما أوضح بيان صادر عن الرئاسة.

قيس سعيد: نخوض معركة تحرير وطني في تونس المغرب العربي قيس سعيد: نخوض معركة تحرير وطني في تونس

احترام الحريات

إلى ذلك، شدد على تشبثه بمبادئ الديمقراطية واحترام الحريات وضمان حقوق الإنسان".

من جهته، أعرب أبو الغيط "عن ثقته في المسار الديمقراطي التونسي وفي وجاهة التدابير والإجراءات التي تم اتخاذها".

كما تمنى للسلطات النجاح في معركة بناء دولة قوية تلبي وتُحقق تطلّعات الشعب التونسي.

الرئيس التونسي قيس سعيد (أرشيفية- فرانس برس)
الرئيس التونسي قيس سعيد (أرشيفية- فرانس برس)

يشار إلى أن الرئيس التونسي الذي اتخذ في 25 يوليو الماضي تدابير استثنايية للخروج من الانسداد السياسي الذي كبل الحكومة والبرلمان، كان شدد قبل أيام في اتصال مع الممثل الأعلى للخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، على أن الدولة التونسية كانت على وشك الانهيار، في إشارة إلى المرحلة التي سبقت القرارات التي اضطر لاتخاذها لاحقاً.

وفي حين انتقدت حركة النهضة وأحزاب متحالفة معها تلك الخطوة، استقبلها معظم الشارع التونسي بالترحاب.

فيما أكد اتحاد الشغل أن تلك الإجراءات الرئاسية لا يمكن أن تدوم لفترة طويلة، موضحا أن سعيد نفسه لا يرضى بذلك.

يذكر أن تلك التدابير شملت حل الحكومة السابقة برئاسة، هشام المشيشي، وتجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن أعضائه، استناداً إلى مواد في الدستور سمحت باتخاذ تلك التدابير في حالات استثنائية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
ارتفاع غير مسبوق.. بيتكوين تتجاوز 66 ألف دولار ارتفاع غير مسبوق.. بيتكوين تتجاوز 66 ألف دولار
باب سري للهرم الأكبر.. أشهر علماء آثار مصر يكشف! باب سري للهرم الأكبر.. أشهر علماء آثار مصر يكشف!
الأكثر قراءة
حملة بحث عن طفلة في السعودية.. وأخوها حملة بحث عن طفلة في السعودية.. وأخوها "لم نجد لها أثراً"
"كشفه اللايف".. أشهر وأطرف سارق في مصر بقبضة الأمن
فيديو لرجل في الحرم المكي يجتاح التواصل.. ماذا فعل؟ فيديو لرجل في الحرم المكي يجتاح التواصل.. ماذا فعل؟
بصحة جيدة.. طفلة الرياض المفقودة تظهر! بصحة جيدة.. طفلة الرياض المفقودة تظهر!
شطب محمد رمضان من المهن التمثيلية.. هذه آخر المستجدات شطب محمد رمضان من المهن التمثيلية.. هذه آخر المستجدات
زلزال بالبحر المتوسط..منازل في القاهرة والإسكندرية تهتز زلزال بالبحر المتوسط..منازل في القاهرة والإسكندرية تهتز
قبل أن تذهب
جرائم انتقام وإبادة جماعية من قبل ميليشيات الحوثي في العبدية
جرائم انتقام وإبادة جماعية من قبل ميليشيات الحوثي في العبدية
اكتشف المزيد