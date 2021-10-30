.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

أميركا وإيطاليا: ندعم ليبيا موحدة دون تدخل أجنبي

  • الخط
من العاصمة الليبية طرابلس (أرشيفية- فرانس برس)
من العاصمة الليبية طرابلس (أرشيفية - فرانس برس)

أميركا وإيطاليا: ندعم ليبيا موحدة دون تدخل أجنبي

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، اليوم السبت، إن وزير الخارجية أنتوني بلينكن ونظيره الإيطالي لويجي دي مايو جددا دعمهما لليبيا ذات سيادة ومستقرة وموحدة وآمنة، "بدون تدخل أجنبي وبحكومة منتخبة ديمقراطياً".

وأضاف في بيان نشرته الخارجية الأميركية أن الوزيرين ناقشا عددا من القضايا من ضمنها "نهج مشترك" تجاه تونس.

ليبيا.. مقترح أوروبي بإرسال قوات حفظ سلام خلال الانتخابات المغرب العربي الأزمة الليبية ليبيا.. مقترح أوروبي بإرسال قوات حفظ سلام خلال الانتخابات

كما أضاف أن الجانبين عبرا عن قلقهما المشترك بشأن الأمن السياسي والأزمة الإنسانية في شمال إثيوبيا، بما في ذلك الوجود العسكري الإريتري المستمر "المزعزع للاستقرار" في تلك المنطقة.

مؤتمر باريس حول ليبيا

يشار إلى أنه في 12 من نوفمبر المقبل، ستكون العاصمة الفرنسية وجهة لوفود ليبية ودولية للمشاركة في مؤتمر باريس حول ليبيا، وذلك من أجل دعم مسار "الاستقرار والسيادة وإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في 24 ديسمبر المقبل"، فيما يناقش التصديق على خطة خروج القوات الأجنبية والمرتزقة.

أنتوني بلينكن
أنتوني بلينكن

ويمثل المؤتمر أهمية لكل من الولايات المتحدة وفرنسا؛ إذ أكد الرئيسان الأميركي جو بايدن والفرنسي إيمانويل ماكرون أهمية المؤتمر، حسبما أكد البيت الأبيض.

وجرت محادثات بين الرئيسين في روما على هامش قمة مجموعة العشرين، وخلالها أكدا على التزامهما بالتعاون في منطقة الساحل الإفريقي ودعم جهود مكافحة الإرهاب في المنطقة.

كان بايدن قد كلَّف نائبته كامالا هاريس، بتمثيل واشنطن في مؤتمر باريس الدولي حول ليبيا المقرر أن تعقده الرئاسة الفرنسية الشهر المقبل. وكشفت الناطقة باسم هاريس، سيمون ساندرز، الأحد الماضي، أنها ستشارك في المؤتمر يوم 12 نوفمبر، وذلك بعد حضورها منتدى باريس السنوي الرابع للسلام يوم 11 نوفمبر.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
فيديوهات مرعبة.. مشاجرة دامية بين طالبين بجامعة مصرية فيديوهات مرعبة.. مشاجرة دامية بين طالبين بجامعة مصرية
فنانة مصرية شهيرة تكشف تفاصيل تعرض ابنتها للتحرش فنانة مصرية شهيرة تكشف تفاصيل تعرض ابنتها للتحرش
الأكثر قراءة
خطأ قاتل أم مقصود من فيسبوك.. هذا ما تعنيه كلمة خطأ قاتل أم مقصود من فيسبوك.. هذا ما تعنيه كلمة "ميتا"
خبر محبط.. الأجسام المضادة تتلاشى بعد 3 أشهر فقط! خبر محبط.. الأجسام المضادة تتلاشى بعد 3 أشهر فقط!
قطر: تصريحات قرداحي موقف غير مسؤول تجاه القضايا العربية قطر: تصريحات قرداحي موقف غير مسؤول تجاه القضايا العربية
جديد مأساة فيلم أليك بالدوين.. تصريح صادم لمشرفة الأسلحة جديد مأساة فيلم أليك بالدوين.. تصريح صادم لمشرفة الأسلحة
اكتشاف جمجمة يفجر مفاجأة عن نوع من البشر عاش بإفريقيا اكتشاف جمجمة يفجر مفاجأة عن نوع من البشر عاش بإفريقيا
فيديو.. امرأة تقطع حبلاً تعلق به عاملا طلاء بارتفاع شاهق فيديو.. امرأة تقطع حبلاً تعلق به عاملا طلاء بارتفاع شاهق
قبل أن تذهب
إسرائيل تقصف مواقع عسكرية إيرانية في سوريا انطلاقا من الجولان.. لماذا؟
إسرائيل تقصف مواقع عسكرية إيرانية في سوريا انطلاقا من الجولان.. لماذا؟
اكتشف المزيد