مفوضية الانتخابات الليبية: قبول مرشح واحد فقط للرئاسة

أعلنت مفوضية الانتخابات الليبية، اليوم السبت، أن إجمالي عدد المرشحين لمنصب رئيس الدولة، بلغ مرشحاً واحداً، وتم قبول أوراقه في مكتب الإدارة الانتخابية بطرابلس، من دون ذكر اسمه.

وأضافت أن إجمالي عدد المرشحين لمجلس النواب في كل الدوائر الانتخابية بلغ 415 مرشحاً ومرشحة، وفق ما نشرت على صفحتها الرسمية في فيسبوك.

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إلى ذلك، أفادت مصادر العربية/الحدث أن المرشح الرئاسي هو عبد الحكيم بعيو، الذي قبلت المفوضية العليا للانتخابات أوراق ترشحه بوحدة تسجيل المرشحين في مكتب الإدارة الانتخابية في طرابلس، بعد أن استوفى جميع شروط الترشح.

ويشغل بعيو منصب مدير شركة الحمراء التابعة للشركة الليبية للاستثمارات الخارجية المملوكة للدولة، وهو غير معروف لدى الرأي العام المحلي، سبق أن اتهمته المؤسسة الليبية للاستثمار باختلاس المال العام عام 2018.

لا خلاف على موعدها

وكان كل من رئيس الوزراء الليبي، عبد الحميد الدبيبة، ورئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، أكدا في كلمة لهما خلال المؤتمر الدولي حول ليبيا في باريس أمس، ألا خلاف على إجراء الانتخابات. وقال الدبيبة إنه سيسلم السلطة إذا أُجريت انتخابات "بشكل توافقي ونزيه بين كل الأطراف".

فيما أكد المنفي أيضا أن المجلس سيسلم السلطة إذا "استطاعت المفوضية العليا للانتخابات تنظيم انتخابات برلمانية ورئاسية يوم 24 ديسمبر".

كذلك، اتفق المشاركون في مؤتمر باريس حول ليبيا، مساء أمس الجمعة على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها المحدد، بعدما أصبحت مهددة بخلافات الأطراف السياسية المحلية المتنازعة على القوانين الانتخابية، ملوّحين بفرض عقوبات في إطار مجلس الأمن الدولي ضدّ معطلي الانتخابات ومعرقلي الانتقال السياسي في البلاد.

ودعا المشاركون الجهات الليبية الفاعلة والمرشحين الليبيين على الالتزام باحترام حقوق خصومهم السياسيين وقبول نتائج الانتخابات. وهددت بفرض عقوبات على الأفراد الذين "سيحاولون القيام بأي عمل من شأنه أن يعرقل أو يقوض نتائج" الانتخابات سواء كانوا داخل ليبيا أو خارجها.