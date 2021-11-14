.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

اتحاد الشغل: لا عودة للبرلمان الذي تسبب بمعاناة للتونسيين

  • الخط
Tunisian lawmakers debate ahead of a confidence vote on the new government reshuffle by Prime Minister Hichem Michichi at the Tunisian Assembly (parliament) headquarters in the capital Tunis on January 26, 2021. / AFP / FETHI BELAID
البرلمان التونسي (أرشيفية)
تونس

اتحاد الشغل: لا عودة للبرلمان الذي تسبب بمعاناة للتونسيين

الرئيس التونسي وأمين عام اتحاد الشغل يؤكدان على أهمية الإسراع بمواصلة "مسار 25 يوليو"

العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

عبّر الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، سامي الطاهري، اليوم الأحد، عن رفضه عودة المجلس النيابي المجمّد، داعياً إلى الإسراع في اتخاذ خطوة للأمام.

وقال الطاهري عبر حسابه على موقع "فيسبوك": "لا لعودة المجلس النيابي المجمد الذي عانى منه التونسيون الأمرين".

وأضاف: "يلزم خطوة إلى الأمام الآن واليوم.. أي تأخير هو فرصة للمستنصرين بالخارج".

الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري
الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري

وفي وقت سابق من اليوم، شدد الرئيس التونسي قيس سعيد في اتصال هاتفي مع الأمين العام لاتحاد الشغل نورالدين الطبوبي على أهمية الإسراع بمواصلة "مسار 25 يوليو"، حسبما ذكر بيان للاتحاد.

وأضاف البيان أن الاتصال بحث الوضع في تونس وشدد على أن "مسار 25 يوليو فرصة تاريخية للقطع مع عشرية غلب عليها الفشل".

وكان الرئيس التونسي اتخذ عدة قرارات في 25 يوليو الماضي، منها إقالة الحكومة وتعليق عمل مجلس نواب الشعب ورفع الحصانة عن أعضائه.

يأتي هذا بينما تظاهر بضعة آلاف من التونسيين، اليوم الأحد، قرب مبنى البرلمان مطالبين الرئيس بإعادة البرلمان للعمل.

من مظاهرات اليوم أمام البرلمان التونسي
من مظاهرات اليوم أمام البرلمان التونسي
تونس.. متظاهرون ضد قرارات الرئيس يحاولون اختراق حواجز الأمن المغرب العربي تونس.. متظاهرون ضد قرارات الرئيس يحاولون اختراق حواجز الأمن

واشتبك المحتجون لوقت قصير مع قوات الشرطة بعد أن منعتهم من التقدم. وأزال المتظاهرون حواجز حديدية تفصل بينهم وبين قوات مكافحة الشغب لكنهم تراجعوا لاحقاً.

وقالت وزارة الداخلية إنها أوقفت عدداً من الأشخاص وسط المتظاهرين وبحوزتهم أسلحة بيضاء مختلفة الأحجام والأشكال. وقد تم تقديمهم للنيابة العمومية لاتخاذ الإجراءات العدلية في شأنهم.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
خيال جامح أم تنبؤ؟.. بيزوس يرى الفضاء موطناً للبشرية والأرض لقضاء الإجازة! خيال جامح أم تنبؤ؟.. بيزوس يرى الفضاء موطناً للبشرية والأرض لقضاء الإجازة!
مسؤول يكشف: لهذا السبب وصلت العقارب لمنازل أهالي أسوان مسؤول يكشف: لهذا السبب وصلت العقارب لمنازل أهالي أسوان
الأكثر قراءة
صور لـ 4 مميزين جدد منحوا الجنسية السعودية.. تعرف إليهم صور لـ 4 مميزين جدد منحوا الجنسية السعودية.. تعرف إليهم
مصرية تدفن زوجها حياً.. تفاصيل الجريمة صادمة! مصرية تدفن زوجها حياً.. تفاصيل الجريمة صادمة!
ادعى تعرضه للابتزاز.. إحالة مشهور ادعى تعرضه للابتزاز.. إحالة مشهور "سناب" للنيابة بالسعودية
احذر.. لا تشترِ هذا النوع من فيتامين سي احذر.. لا تشترِ هذا النوع من فيتامين سي
بعد فيديو فاضح مع فنانة هندية.. شكوى بمصر ضد محمد رمضان بعد فيديو فاضح مع فنانة هندية.. شكوى بمصر ضد محمد رمضان
وجبة خفيفة ورخيصة الثمن.. تخفض مستويات السكر بغضون دقائق وجبة خفيفة ورخيصة الثمن.. تخفض مستويات السكر بغضون دقائق
قبل أن تذهب
موسم زراعي شحيح في نينوى بالعراق.. ما تداعياته؟
موسم زراعي شحيح في نينوى بالعراق.. ما تداعياته؟
اكتشف المزيد