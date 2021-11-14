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المدعي العام العسكري يأمر بإيقاف ترشح سيف الإسلام وحفتر

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حفتر سيف الإسلام القذافي
سيف الإسلام القذافي وخليفة حفتر
الأزمة الليبية

المدعي العام العسكري يأمر بإيقاف ترشح سيف الإسلام وحفتر

المدعي العام وجه رسالة إلى رئيس المفوضية العليا للانتخابات طلب فيها منه إيقاف السير في إجراءات ترشح سيف الإسلام القذافي وخليفة حفتر إلى حين امتثالهما للتحقيق فيما أسند إليهما من وقائع وجرائم

العربية.نت - منية غانمي

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أصدر المدعي العام العسكري في ليبيا أوامر بإيقاف إجراءات ترشح كل من سيف الإسلام القذافي وقائد الجيش الليبي، خليفة حفتر، بتهمة "ارتكاب جرائم خطيرة ضدّ الدولة".

جاء ذلك في رسالة وجهها مكتب المدعي العام العسكري، اليوم الأحد، إلى رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح، طلب فيها منه إيقاف السير في إجراءات ترشح سيف الإسلام القذافي وخليفة حفتر، إلى حين امتثالهما للتحقيق فيما أسند إليهما من وقائع وجرائم، وحمله المسؤولية القانونية حال مخالفة ذلك.

بيان المدعي العسكري
بيان المدعي العسكري

جاء ذلك بعد دقائق من إعلان مفوضية الانتخابات قبول أوراق سيف الإسلام القذافي، ليكون ثاني مرشح لمنصب رئاسة الدولة، بعد قبول أوراق ترشح عبد الحكيم بعيو في العاصمة طرابلس.

وكان نجل القذافي أعلن اليوم ترشحه رسمياً إلى الانتخابات الرئاسية، بعد أن تقدم شخصياً بأوراق ترشحه إلى فرع المفوضية العليا للانتخابات بمدينة سبها جنوب البلاد، فيما يتوّقع بقوّة ترشح قائد الجيش الليبي خليفة حفتر خلال الأيام القادمة.

سيف الإسلام القذافي يتقدم بملف ترشحه لللانتخابات
سيف الإسلام القذافي يتقدم بملف ترشحه لللانتخابات
محامي سيف الإسلام للعربية: مفوضية الانتخابات قبلت ترشح نجل القذافي للرئاسة المغرب العربي الأزمة الليبية محامي سيف الإسلام للعربية: مفوضية الانتخابات قبلت ترشح نجل القذافي للرئاسة

ومن المرجحّ أن يواجه ترشح سيف الإسلام القذافي للانتخابات الرئاسية معارضة كبيرة من قبل الأطراف السياسية المناهضة لحكم والده معمّر القذافي والتي تتمركز في منطقة الغرب الليبي، وذلك بمبرّرات قانونية، بدعوى إدانته من قبل محكمة ليبية وصدور مذكرة توقيف بحقه من المحكمة الجنائية الدولية.

وسبق أن أصدر مكتب المدعي العام العسكري بطرابلس مذكرّة بحث وتحرٍّ لضبط سيف الإسلام القذافي وإحضاره إلى مكتبه، بعد ظهوره في مقابلة مع صحيفة "نيويورك تايمز" نشرت في 30 يوليو الماضي.

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