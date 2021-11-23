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السيسي يؤكد للمنفي ضرورة إنهاء التدخلات الأجنبية في ليبيا

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السيسي المنفي 23 نوفمبر 2021
لقاء السيسي بالمنفي اليوم في مصر
الأزمة الليبية

السيسي يؤكد للمنفي ضرورة إنهاء التدخلات الأجنبية في ليبيا

الرئيس المصري التقى رئيس المجلس الرئاسي الليبي وأكد له دعم مصر الكامل للمسار السياسي لتسوية الأزمة الليبية

العربية.نت

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أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الثلاثاء أن هدف مصر الأساسي في ليبيا هو تحقيق السلام والأمن "وتفعيل الإرادة الحرة لشعبها".

وذكر بيان للرئاسة المصرية أن السيسي التقى اليوم محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي، على هامش انعقاد قمة "الكوميسا" في العاصمة الإدارية الجديدة.

وأكد السيسي خلال اللقاء "دعم مصر الكامل للمسار السياسي لتسوية الأزمة الليبية، والحرص على تعزيز التنسيق الوثيق مع الجانب الليبي خلال الفترة الحالية في هذا الشأن".

لقاء السيسي بالمنفي اليوم
لقاء السيسي بالمنفي اليوم
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وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية إن اللقاء شهد "استعراض جهود استعادة الأمن والاستقرار بالدولة الليبية".

وفي هذا السياق أكد السيسي أن هدف مصر الأساسي هو "تحقيق السلام والأمن للأشقاء في ليبيا وتفعيل الإرادة الحرة لشعبها"، مشدداً على أن "المصلحة العليا للدولة الليبية تأتي في المقام الأول، وهي تنبع من مبادئ الحفاظ على وحدة الأراضي الليبية واستعادة الأمن والاستقرار بها، وإنهاء التدخلات الأجنبية".

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