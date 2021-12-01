.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

استبعد من انتخابات الرئاسة بليبيا.. حفتر يتجرع كأساً مراً

  • الخط
صورة لخليفة حفتر على مبنى حزب الكرامة في بنغازي (فرانس برس)
صورة لخليفة حفتر على مبنى حزب الكرامة في بنغازي (فرانس برس)

استبعد من انتخابات الرئاسة بليبيا.. حفتر يتجرع كأساً مراً

دبي- العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

بعد قرار المفوضية العليا للانتخابات استبعاد سيف الإسلام القذافي لمخالفته أحد بنود القانون الانتخابي، جاء الدور على قائد الجيش خليفة حفتر.

فقد قضت المحكمة الابتدائية في مدينة الزاوية، مساء أمس الثلاثاء، باستبعاده من قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية المقررة في 24 ديسمبر. وأظهرت مقاطع مصورة تناقلها ليبيون على مواقع التواصل خلال الساعات الماضية، لحظة إعلان قضاة محكمة مدينة الزاوية قبول الطعن المقدم ضد ترشح حفتر واستبعاده من قائمة المرشحين.

حفتر يترشح رسمياً لرئاسة ليبيا.. متعهدا بإطلاق المصالحة المغرب العربي حفتر يترشح رسمياً لرئاسة ليبيا.. متعهدا بإطلاق المصالحة

قبول الطعن ضد ترشح حفتر

وقررت المحكمة "قبول الطعن شكلا وإلغاء قرار المفوضية رقم 80 لسنة 2021 بشأن ترشح المطعون ضده حفتر، واستبعاده من قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية".

كما بررت قرارها، بحسب ما نقلت وسائل إعلام محلية، معتبرة أن "ما صدر سابقا حول تلك القضية مجرد قرار وليس قانونا، ما يجيز لها بالتالي استقبال الطعون والبت فيها".

خليفة حفتر خلال تقديم أوراق ترشحة للانتخابات الرئاسية الليبية (رويترز)
خليفة حفتر خلال تقديم أوراق ترشحة للانتخابات الرئاسية الليبية (رويترز)

يذكر أن لجنة الطعون الابتدائية بمحكمة استئناف بنغازي كانت رفضت يوم الأحد الماضي، قبول الطعن المقدم من قبل المرشح الرئاسي عبد المجيد سيف النصر ضد قائد الجيش الليبي.

وكان حفتر أعلن في 16 نوفمبر الماضي، ترشحه للانتخابات الرئاسية، المزمع عقدها الشهر الجاري في البلاد، لكن مرشح منافس طعن في طلبه هذا لاحقا.

فالرجل القوي شرق البلاد، يأمل بالوصول إلى السلطة، وقد عمد قبل أشهر إلى التنحي عن منصبه، محيلا مهامه العسكرية في قيادة الجيش الوطني إلى نائبه، بهدف الترشح، وذلك عملا بالمادة 12 من قانون الانتخاب التي تنص على ضرورة تخلي المرشح عن منصبه الرسمي، وعدم قيامه بأي مهام رسمية ضمن أجهزة الدولة ومؤسساتها الرسمية، قبل 3 أشهر من تقديم ترشحه.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
قنبلة موقوتة.. قصة طائرتين ساهمتا بنشر أوميكرون قنبلة موقوتة.. قصة طائرتين ساهمتا بنشر أوميكرون
أسوأ أنواع الفطور على الإطلاق.. تفاقم الالتهابات أسوأ أنواع الفطور على الإطلاق.. تفاقم الالتهابات
الأكثر قراءة
مشهد لا يحتمل.. صعد بسيارته فوق جسد طفل مصري ولم ينتبه مشهد لا يحتمل.. صعد بسيارته فوق جسد طفل مصري ولم ينتبه
فيديو لأغلى مقاتلة بالعالم تسقط قرب مصر وينجو طيارها بكبسة زر  فيديو لأغلى مقاتلة بالعالم تسقط قرب مصر وينجو طيارها بكبسة زر 
أردني يوقع بغريمه بحيلة أردني يوقع بغريمه بحيلة "هوليوودية".. شاهد ماذا فعل!
موجود في كل بيت.. غذاء مضاد للشيخوخة والشيب موجود في كل بيت.. غذاء مضاد للشيخوخة والشيب
هل وقع الطلاق فعلا؟..تغريدة لشيرين تزيد الطين بلة هل وقع الطلاق فعلا؟..تغريدة لشيرين تزيد الطين بلة
ميسي يتوقع فوز صلاح بالكرة الذهبية.. وجمهور ليفربول: ما حدث قلة احترام ميسي يتوقع فوز صلاح بالكرة الذهبية.. وجمهور ليفربول: ما حدث قلة احترام
قبل أن تذهب
معركة طعون تسبق معركة الانتخابات في ليبيا
معركة طعون تسبق معركة الانتخابات في ليبيا
اكتشف المزيد