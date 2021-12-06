انقسام في حركة النهضة بتونس.. أعضاء يعلقون عضويتهم

أعلن ما لا يقل عن 15 عضواً من حركة النهضة في تونس، عن تعليق عضويتهم بمجلس الشورى ولجان المؤتمر، وذلك على خلفية "فقدان هذه المؤسسة لوظيفتها الرقابية واستقلالية قرارها".

ودعا الأعضاء في بيان داخلي صدر اليوم الاثنين، إلى إعلان قياديي الصف الأول وهم راشد الغنوشي وعلي العريض ونور الدين البحيري أنهم غير معنيين بالمؤتمر القادم.

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كما، اعتبروا أن القيادة القائمة استنفدت رصيدها بالكامل وفشلت في التفاعل مع مقتضيات المرحلة واستحقاقاتها.

فشل في إدارة الأوضاع

وأكدوا على ضرورة اعترافها بذلك وبتحملها المسؤولية، مشددين على أنه لم يعد للقيادة الحالية ما تضيفه بسبب ما اعتبروه فشلاً في إدارة الأوضاع الداخلية والخارجية من جهة والدور الذي لعبته في التأجيل الممنهج لتاريخ المؤتمر.

يذكر أن حركة النهضة تعقد اليوم مؤتمراً صحفياً، ستتطرق فيه إلى آخر الاستعدادات لعقد مؤتمرها القادم، إلى جانب الوضع العام بالبلاد.

يشار إلى أن الحركة شهدت في الفترة الماضية موجة من الاستقالات، بلغت أكثر من 131، حيث أعرب الأعضاء المستقلون عن يأسهم من إصلاح الحزب.