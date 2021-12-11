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للمرة الثانية.. الحوثي يقصف مخيماً للنازحين في مأرب

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من مخيم السميا الصحراوي في مأرب (فرانس برس)
من مخيم السميا الصحراوي في مأرب (أرشيفية - فرانس برس)

للمرة الثانية.. الحوثي يقصف مخيماً للنازحين في مأرب

دبي - العربية.نت

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بعد يومين على قصف مخيم الحمة للنازحين في مأرب، عاودت ميليشيا الحوثي قصف المخيم الذي يقطن فيه 264 أسرة نازحة.

وأضافت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيم النازحين في مأرب، اليوم السبت، على صفحتها في "فيسبوك"، وذلك في تحد لمواثيق الأمم المتحدة.

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وكانت الميليشيا استهدفت، فجر الخميس الماضي، بالصواريخ الباليستية، مخيم الحمة للنازحين تديره منظمة الهجرة الدولية.

جرحى من الأطفال والنساء

كذلك، أكدت السلطة المحلية في المحافظة على موقعها الرسمي، أن الميليشيا استهدفت المخيم بصاروخين باليستيين، ما أدى إلى سقوط جرحى من النساء والأطفال، لكنها لم تذكر حصيلة محددة.

وبدأت موجة نزوح جديدة، صباح الخميس، من المخيم الذي طاله القصف الصاروخي باتجاه مناطق بعيدة آمنة، خاصة أن سقوط الصواريخ أدى إلى انقطاع خطوط الكهرباء، إضافة إلى نفوق عدد من المواشي.

منشور على فيسبوك
منشور على فيسبوك

استهداف الأحياء السكنية

يأتي ذلك فيما تواصل ميليشيا الحوثي قصفها الصاروخي الباليستي على الأحياء السكنية ومخيمات النازحين في كل من مدينة مأرب ومديرية الوادي، في الوقت الذي تشتد وتيرة المعارك بين قوات الجيش وميليشيات الحوثي المدعومة من إيران في مختلف جبهات القتال بمأرب.

يذكر أن مأرب تؤوي ملايين النازحين ممن فروا من مناطق الصراع في البلاد، من أجل حماية أسرهم وصغارهم، واستقروا في مخيمات أنشئت في المحافظة.

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