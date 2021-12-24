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المستشارة الأممية تدعو الليبيين لتوحيد الصف ونبذ الخلافات

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ستيفاني وليامز
المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز

المستشارة الأممية تدعو الليبيين لتوحيد الصف ونبذ الخلافات

دبي - العربية.نت

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بعد مرور يوم الانتخابات دون عقدها في البلاد، دعت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني ويليامز، اليوم الجمعة، الليبيين إلى توحيد الصف ونبذ الخلافات وتحقيق الانتقال الديمقراطي في البلاد.

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وكتبت عبر تويتر مهنئة الليبيين بمناسبة الذكرى السبعين لاستقلال بلادهم "فلتكن مناسبة لحل الانقسامات وتعزيز الاستعدادات لإجراء الانتخابات التي ستؤدي للوحدة والاستقرار والمؤسسات القانونية".

كما قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، إن هذه الذكرى تأتي في "لحظة مفصلية وليبيا تبذل جهودا لتحقيق انتقال سلمي من الصراع وعدم الاستقرار عبر انتخابات سلمية وحرة ونزيهة وذات مصداقية".

وكانت ويليامز دعت أمس في بيان إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في البلاد في الظروف "الملائمة"، للمساهمة في حل الأزمة السياسية.

وأضافت "لا ينبغي بأي حال من الأحوال استخدام التحديات الحالية في العملية الانتخابية لتقويض الاستقرار والتقدم الذي تم إحرازه في ليبيا خلال الأشهر الخمسة عشر الماضية".

كما حثت في البيان "المؤسسات ذات الصلة وجميع الجهات السياسية الفاعلة على التركيز على العملية الانتخابية وعلى تهيئة الظروف السياسية والأمنية لضمان إجراء انتخابات شاملة وحرة ونزيهة وسلمية وذات مصداقية، تحظى نتيجتها بقبول جميع الأطراف".

وكان من المقرر إجراء الانتخابات اليوم، غير أن المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا اقترحت تأجيل الانتخابات شهرا آخر، وإجراء الاقتراع يوم 24 يناير المقبل، بعد تعثّر مرحلة الطعون بسبب النزاعات القانونية والسياسية.

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